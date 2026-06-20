Frau in Berlin von Unbekannten im Treppenhaus angegriffen

Eine Frau wurde in Berlin von einem Unbekannten im Treppenhaus ihres Wohnhauses im Stadtteil Marzahn angegriffen. Der Täter zückte ein Messer und stach mehrmals auf die Frau ein. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Eine Frau wurde in Berlin von einem Unbekannten im Treppenhaus ihres Wohnhauses im Stadtteil Marzahn angegriffen. Der Mann zückte ein Messer und stach mehrmals auf die Frau ein.

Die Polizei fahndet nach dem Täter. Die Frau erlitt mehrere Stiche in die Beine und wurde von Polizisten und Feuerwehrleuten vor Ort versorgt. Sie wurde wegen des hohen Blutverlustes mit einem Tourniquet versehen, um die Blutung zu stoppen. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter lief in Flip-Flops davon und wurde von der Polizei in der Umgebung gesucht. Die Frau beschrieb ihn als etwa 1,80 Meter groß, mit lockigen Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Sie kannte ihn nicht und beschrieb ihn als Unbekannten. Die Polizei fahndet nach dem Täter, um ihn zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen





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