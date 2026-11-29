In Frankfurt soll sich eine 39-Jährige heftig gegen ihre Festnahme gewehrt haben. Ihr 33-jähriger Lebensgefährte soll Polizisten bedroht haben.

In Frankfurt soll sich eine 39-Jährige heftig gegen ihre Festnahme gewehrt haben. Ihr 33-jähriger Lebensgefährte soll Polizisten bedroht haben. Frankfurt - Nach mutmaßlichen Steinwürfen auf eine S-Bahn hat die Polizei in Frankfurt/Main ein Pärchen festgenommen.

Die 39-jährige Frau und ihr 33 Jahre alter Lebensgefährte sollen am frühen Samstagmorgen im Bereich des Rödelheimer Bahnwegs kontrolliert worden sein. Nach Angaben der Polizei beschimpfte das Paar die Beamten und kam ihren Aufforderungen nicht nach. Bei der Festnahme soll sich die Frau gewehrt, nach Polizisten getreten und versucht haben, die Beamten zu schlagen.

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Zudem soll sie in Richtung der Einsatzkräfte gespuckt und einer Beamtin ins Bein gebissen haben. Ihr wurden Handfesseln angelegt. Ihr Lebensgefährte habe unter anderem den Beamten gedroht, weshalb auch er festgenommen worden sei. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.