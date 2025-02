Frau stirbt bei Unfall an unbeschranktem Bahnübergang in Großwalbur

Eine 80-jährige Frau aus einem Pflegedienstauto starb nach einem Unfall mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Großwalbur. Der Autofahrer wurde verletzt, der Lokführer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Bei Großwalbur im Landkreis Coburg ist am Dienstagmittag eine Frau bei einem tragischen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang ums Leben gekommen. Laut Polizei saß sie im Auto eines Pflegedienstes, dessen Fahrer den Bahnübergang überqueren wollte. Gegen 13 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann mit dem Fahrzeug unterwegs, auf dem Rücksitz saß die 80-jährige Frau. An dem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Bad Rodach und Meeder übersah der Fahrer offenbar einen heranfahrenden Zug .

Trotz sofortiger Notbremsung durch den Lokführer konnte ein Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindert werden. Die 80 Jahre alte Frau auf dem Rücksitz erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Lokführer blieb laut Polizei unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und zum genauen Hergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg werden die Beamten dabei von einem Gutachter unterstützt. Sowohl das Auto als auch der Zug wurden sichergestellt. Für die 19 unverletzten Fahrgäste des Zuges wurde ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro. Bei dem Unfall waren mehrere Polizeistreifen, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Bundespolizisten im Einsatz. Für die Unfallaufnahme ist die Straße nach Großwalbur und die Bahnstrecke aktuell (Stand: 15.40 Uhr) gesperrt





UNFALL BAHNÜBERGANG GROSSWALBUR TOD POLIZEI ZUG AUTO

