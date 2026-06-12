Frau von Python auf indonesischer Insel getötet

Eine 44-jährige Frau wurde auf der abgelegenen Insel Pulau Taliabu in Ostindonesien von einem sieben Meter langen Netzpython angegriffen und getötet. Ihr Ehemann entdeckte die Schlange mit einem Teil des Körpers seiner Frau im Maul und tötete das Tier, um sie zu befreien. Die Schlange wird als längste Art der Welt identifiziert.

Auf einer abgelegenen Insel im Osten Indonesien s ereignete sich eine tragische und gleichermaßen furchterregende Begebenheit, die die Dorfgemeinschaft von Ratahaya auf der Insel Pulau Taliabu in tiefe Bestürzung versetzte.

Die 44-jährige Mutter Elisabet Yamalau verließ am Nachmittag ihr Haus, um wie gewohnt die Rinder der Familie auf einer nahegelegenen Plantage zusammenzutreiben und sie auf eine andere Weidefläche zu bringen. Doch was als alltägliche Arbeit begann, sollte ein tragisches Ende nehmen. Als sie Stunden nach ihrer Abfahrt nicht zurückkehrte, begann ihr Ehemann, Benyamin Lanto, sich Sorgen zu machen.

Gegen 18.15 Uhr machte er sich auf die Suche nach ihr und erlebte einen Anblick, der ihm den Atem raubte: Vor ihm lag ein immens großer Python, ein Netzpython, der fast acht Meter lang war. Im Maul der gewaltigen Würgeschlange steckte ein Teil des Körpers seiner Frau. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Adnan Wahyu Kashogi bestätigte sich dieser schreckliche Fund. Der verzweifelte Ehemann griff daraufhin mit einem Werkzeug an und tötete die Schlange, um seinen versuchten Rettungsangriff zu unternehmen.

Es gelang ihm, das Opfer aus dem Maul des Reptils zu befreien. Anschließend alarmierte er weitere Dorfbewohner. Gemeinsam brachten sie den Leichnam zurück in die Siedlung. Bei dem Tier handelte es sich, wie Behördenangaben bestätigten, um einen Netzpython (Malayopython reticulatus) mit einer Länge von etwa 7,8 Metern.

Diese Art gilt als die längste Schlangenart der Welt und ist in weiten Teilen Südostasiens heimisch. Sie werden häufig in der Nähe von Plantagen und Siedlungen gesichtet, da sie dort auf Beute Jagd machen. Der Vorfall unterstreicht einmal mehr die potenziellen Gefahren, die von derart großen Wildtieren ausgehen können, besonders in ländlichen Gebieten, wo Mensch und Tier näher togetherleben. Die Dorfgemeinschaft trauert um die Verstorbene und steht unter Schock





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