Der Vorwurf ist massiv: Eine Mutter wollte laut Anklage den Ex-Freund ihrer Tochter töten. Jetzt steht sie vor Gericht.

Der Fall mutet wie eine Tat aus Verzweiflung an. Die Tochter der jetzt angeklagten Frau führte im Jahr 2025 eine Beziehung zu einem Mann. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft sagt, dauerte die Beziehung nur einige Monate.

Dann geschah laut Anklage die Katastrophe: Die Tochter nimmt sich das Leben. Die Mutter machte daraufhin andere für den Tod der Tochter verantwortlich. Darunter auch den ehemaligen Lebenspartner.

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"Die jetzt Angeklagte sei daraufhin mit mehreren Gegenständen wie Messern, Hammer, Axt, Molotowcocktails, sowie Gasbrennern und einem Benzinkanister im Juni 2026 an das Haus des jungen Mannes nach Bergisch Gladbach gefahren. Der Ex-Partner lebte dort gemeinsam mit seinen Eltern und einem Bruder.

Darüber hinaus hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention zahlreiche Informationen zu Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und sozialpsychiatrischen Diensten aufgelistet, an die sich Suizidgefährdete und Angehörige wenden können, um Hilfe zu erhalten. Die angeklagte Frau soll an der Tür mit dem Vater über die Verantwortung des Sohnes gestritten haben. Als der Vater die Tür schließen wollte, soll sie sich mit Gewalt Zugang in das Haus verschafft haben. Wie die Staatsanwaltschaft sagt, habe es dann einen Kampf gegeben.

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Beim Versuch, der Frau ein Messer abzunehmen, habe sich der Bruder verletzt. Schließlich konnte die Frau von Familienangehörigen und Nachbarn überwältigt werden. Die Staatsanwaltschaft wertet das als versuchten Mord und zählt drei Mordmerkmale auf: Heimtücke, gemeingefährliche Mittel und niedrige Beweggründe. Du willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen?

Dann füge uns jetzt als"Bevorzugte Quelle" hinzu. Eine junge Mutter und ihr Sohn werden vom Vater des Kindes ermordet. Für Freundin Lilly ein Femizid. Sie fordert mehr Aufschrei.