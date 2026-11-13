Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg trifft auf FC Bayern - Gratis im Ersten

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München ist kostenlos in der ARD und der Mediathek zu sehen. Alle Infos zur Übertragung.

Das Spannungsfeld in der Frauen-Bundesliga spitzt sich zu, wenn der VfL Wolfsburg auf den FC Bayern München trifft. Dieses wichtige Duell wird ausschließlich für die Zuschauer frei zugänglich sein. Die Übertragung im Ersten startet fünf Minuten vor dem Anpfiff, also exakt um 17.50 Uhr.

Kostenlose Übertragung der Partie im Ersten

Das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München wird gratis in der ARD ausgestrahlt. Zusätzlich können die Fans die Partie im Stream der ARD-Mediathek kostenlos verfolgen. Für alle, die den klassischen Fernsehkanal nicht nutzen, gibt es eine Alternative. Der Live-Ticker von Sportbild.de bietet hier die Möglichkeit, das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München in Echtzeit zu verfolgen. Ja, die Frauen-Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München wird kostenlos im Ersten und in der ARD-Mediathek im kostenlosen Stream gezeigt.

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Tabellensituation und historische Statistik

Die aktuelle Lage in der Liga ist hochspannend, da der FC Bayern nach neun Spieltagen noch ungeschlagen bleibt. Mit 27 Punkten steht das Team von Florian Cordeiro ganz oben in der Tabelle. Der VfL Wolfsburg liegt nur drei Punkte hinter den Münchnerinnen auf Rang zwei. Die einzige Niederlage des VfL Wolfsburg hatte die Mannschaft gegen Hoffenheim erlitten, wobei das Ergebnis 1:2 lautete.

Die Historie zwischen diesen beiden Rivalen ist dicht und geprägt von knappen Entscheidungen. Insgesamt trafen beide Teams wettbewerbsübergreifend 50 Mal aufeinander. Davon gingen 22 Siege an die Mannschaft aus München, während 17 Spiele von den Wolfsburgerinnen gewonnen wurden. Elf Partien endeten Remis. Das letzte Aufeinandertreffen war im Finale des Supercups, das der FC Bayern mit 3:0 deutlich für sich entschied.

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Strategische Bedeutung für die Meisterschaft

Dieses Spiel hat immense Auswirkungen auf die weitere Saisonverlauf. Kann die Mannschaft des VfL Wolfsburg die Siegesserie der Münchnerinnen in der Bundesliga stoppen? Ein Sieg für die Wolfsburgerinnen würde nicht nur die eigene Moral stärken, sondern den Abstand zum Tabellenführer ebenfalls vergrößern. Für den FC Bayern München bedeutet das Spiel, den eigenen Abstand zu den Verfolgern weiter auszubauen und die eigene Unbesiegbarkeit zu wahren.

Die Taktiken der beiden Trainer werden entscheidend sein, um die eigenen Defensivschwächen zu minimieren und die eigenen Offensivstärken optimal zu nutzen. Der VfL Wolfsburg muss aufpassen, dass nicht noch eine dritte Niederlage in dieser Saison einfällt, während der FC Bayern München seine Dominanz in der Liga festigen möchte.