Frauen des SV Werder Bremen überraschend im DFB-Pokal-Halbfinale

Die Frauen des SV Werder Bremen haben in einem großen Aufeinandertreffen gegen Bayer Leverkusen das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Weitere Highlights des DFB-Pokals zeigen den Titelverteidiger Bayer Leverkusen, der sich im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten 1. FC Köln durchsetzte, sowie den VfB Stuttgart, der mit einem knappen 1:0 gegen den FC Augsburg erfolgreich war.

Die Frauen des SV Werder Bremen haben mit einem überraschenden 1:0-Sieg gegen den Vizemeister Bayer Leverkusen das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Larissa Mühlhaus erzielte das entscheidende Tor für die Bremerinnen. Der Titelverteidiger, Bayer Leverkusen , lieferte sich im Viertelfinale ein packendes Zitter-Spiel gegen den Zweitligisten 1. FC Köln. Nach einer 2:2-Unentschieden in der regulären Spielzeit rettete Leverkusen sich mit 3:2 im Elfmeterschießen ins Halbfinale.

Der VfB Stuttgart hat sich ebenfalls für das Halbfinale qualifiziert. Deniz Undav war der Shootingstar des Tages und schoss im Viertelfinale das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg. Der DFB-Pokal scheint für RB Leipzig zur Erholungskur geworden zu sein. Mit einer starken Vorstellung setzten sie sich im Achtelfinale mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt durch und zogen so einen Schlussstrich unter ihre Sieglosserie. Der 1. FC Köln hat sich in einem dramatischen Spiel gegen zehn Spieler von Hertha BSC im Viertelfinale des DFB-Pokals durchgesetzt. Dejan Ljubicics Last-Minute-Elfmeter in der Verlängerung sorgte für den 1:0-Sieg. Der VfL Wolfsburg hat seine Erfolgsserie im DFB-Pokal fortgesetzt. Mit einem 3:0 im Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim sind die Wölfe seit sieben Spielen ungeschlagen. Der Karlsruher SC scheiterte im Viertelfinale an dem FC Augsburg. In der Nachspielzeit der Verlängerung rettete Ruben Vargas den FCA ins Elfmeterschießen, wo er letztendlich der glücklichere Sieger war.





