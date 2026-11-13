Frauen-Eishockey: Deutschland scheitert deutlich an Finnland im Viertelfinale

Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft verliert mit 0:6 gegen Finnland und scheidet im Viertelfinale der Weltmeisterschaft aus. Details zum Spielverlauf.

Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft ist im Viertelfinale der Weltmeisterschaft mit einem klaren 0:6 gegen die finnische Auswahl ausgeschieden. Das Spiel fand am Sonntag in der Granly Hockey Arena in Esbjerg statt und endete für das DEB-Team mit dem Aus im Turnier. Bundestrainer Jeff MacLeod und sein Kader konnten die Erwartungen der vorliegenden 601 Zuschauerinnen und Zuschauer nicht erfüllen.

Spielverlauf und Torschützinnen

Finnland dominierte das Duell von der ersten Minute an und setzte sich spielerisch sowie physisch deutlich durch. Michelle Karvinen erzielte bereits in der 14. Minute die Führung, gefolgt von Julia Schalin in der 17. Minute, sodass das erste Drittel mit einer 0:2-Pause für Deutschland endete.

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Auch im zweiten Abschnitt blieb Finnland unangefochten. Viivi Vainikka erhöhte in der 31. Minute auf 0:3. Trotz stabilerer Darstellung versagte die defensiv schwächelnde deutsche Mannschaft, die nach einer starken Gruppenphase voller Vertrauen ins Spiel gegangen war.

Endstand und historische Einordnung

In der dritten Spielhälfte legte Finnland nach. Petra Nieminen traf in der 51. Minute, und Krista Parkkonen verdoppelte wenige Sekunden später denselben Torschützen in derselben Minute. Der Endgültigkeit des Aus Half Elisa Holopainen im letzten Minute der regulären Spielzeit mit dem 0:6.

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Dieses Ergebnis bedeutet das Ende der WM-Teilnahme für die deutsche Auswahl. Die Mannschaft hatte sich zwar durch drei Siege in vier Gruppenspielen für die K.o.-Runde qualifiziert, scheiterte nun aber an dem Turnierfavoriten. Es bleibt bei der zweiten Halbfinalteilnahme in der über 35-jährigen Geschichte der WM.

Vergleich mit früheren WM-Teilnahmen

Die letzte Halbfinalteilnahme datiert auf das Jahr 2017, als die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde. Damals schied das DEB-Team ebenfalls gegen Finnland aus, was die Medaillenhoffnungen zunichtemachte. Dies war der 23. Anlauf bei einer Endrunde für die deutschen Frauen.

Reaktionen und Zukunftsausblick

Bevor das Spiel begann, hatte Vizekapitänin Laura Kluge die großen Ziele der Mannschaft betont. Sie verwies auf den zweiten Platz in der Gruppe und den Wunsch, vom Halbfinale zu träumen. Doch auch Bundestrainer Jeff MacLeod sprach zuvor von ambitionierten Zielen, die in diesem Spiel nicht erreicht wurden.

Für das DEB-Team bedeutet das Vorrunden-Aus in Esbjerg das vorzeitige Aus in dieser Saison. Die Mannschaft unterlag der überlegenen finnischen Auswahl, die sich damit im Halbfinale weiterreichte. Die deutsche Delegation kehrt nun ohne Medaillenhoffnung nach Hause.