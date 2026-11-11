Frauen-Eishockey WM 2026: DEB-Team spielt in Dänisch gegen Top-Favoriten

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet zur Eishockey-WM im November 2026 in Dänemark. Das Minimalziel ist das Viertelfinale bei einer neu strukturierten Endrunde.

Die Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bereitet sich auf die nächste Herausforderung vor, während die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen als nächstes großes sportliches Highlight auf dem Kalender steht. Für das nationale Team gilt der Einzug ins Viertelfinale als absolutes Minimalziel für das bevorstehende Turnier.

Historische Bestmarke und Turnierdaten

Das bisher beste Ergebnis der deutschen Damen erreichte man bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2017, als man den vierten Platz belegte. Diese historische Leistung dient als Referenzwert für die aktuellen Ambitionen des Teams vor dem Start der kommenden Veranstaltung.

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Die Austragung der diesjährigen Weltmeisterschaft ist fest für den Zeitraum vom 6. bis zum 16. November 2026 geplant. Die Spiele finden in den dänischen Städten Esbjerg und Herning statt, was eine internationale Reise für Fans und Spielerinnen gleichermaßen notwendig macht.

Übertragungsrechte und Fernsehplanung

Kurz vor dem offiziellen Beginn des Turniers ist keine Übertragung im Free-TV geplant, was bedeutet, dass das öffentliche Fernsehen nicht direkt zuschalten kann. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen aktuell vollständig bei MagentaSport, welches die mediale Berichterstattung steuert.

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MagentaSport stellt sicher, dass alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos live übertragen werden. Dies ermöglicht einem breiten Publikum den Zugang zu den wichtigsten Partien ohne zusätzliche Gebühren für den Hauptmarkt.

Für Zuschauer, die auch Spiele ohne Beteiligung Deutschlands verfolgen möchten, ist das Streamingangebot des Weltverbands IIHF TV erforderlich. Allerdings ist für den Zugriff auf diese Inhalte ein kostenpflichtiges Abo notwendig, da sie nicht frei zugänglich sind.

Neue Gruppenstruktur und Qualifikation

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal keine klar stärkere und schwächere Gruppe mehr, was die Wettbewerbssituation grundlegend verändert. Somit entfällt das traditionelle Duell zwischen den USA und Kanada in der Gruppenphase, wie es sonst üblich war.

Während früher die fünf Mannschaften aus der Staffel A automatisch für das Viertelfinale qualifiziert waren, ändert sich diese Regel nun. In diesem Jahr schaffen es die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht.

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Strategische Auswirkungen auf das Turnier

Diese strukturelle Änderung führt dazu, dass jede Begegnung in der Vorrunde an Bedeutung gewinnt, da nur die Top-Vierer weiterkommen. Die DEB-Frauen müssen ihre Leistungen daher präzise planen, um unter den besten vier Nationen ihrer Gruppe zu landen.

Die Verschiebung der Dynamik hin zu einer ausgeglicheneren Verteilung der Kräfte bietet neue Chancen für starke Aufsteiger. Gleichzeitig erhöht es den Druck auf die traditionellen Favorinnen, da Fehler in der Gruppenphase schwerer wiegen können als zuvor.

Die Vorbereitung auf die Spiele in Dänemark konzentriert sich somit darauf, die neuen Qualifikationsregeln optimal zu nutzen. Das Ziel bleibt unverändert hoch, wobei das Erreichen des Viertelfinals als realistischer erster Meilenstein definiert ist.