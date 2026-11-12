Frauen-Eishockey-WM 2026: Deutsche Auswahl peilt Viertelfinale an

Die deutsche Frauen-Eishockeynationalmannschaft startet zur WM im November 2026 in Dänemark. Das Minimalziel ist der Einzug ins Viertelfinale.

Die deutsche Frauen-Eishockeynationalmannschaft bereitet sich auf ein neues sportliches Highlight vor. Die Eishockey-WM der Frauen ist das nächste große Turnier auf dem Programm. Alle wichtigen Informationen wurden bereits zusammengefasst. Das Minimalziel für die DEB-Frauen ist klar definiert. Der Einzug ins Viertelfinale gilt als achievable Ziel.

Historie und Minimalziel der Auswahl

Das bisher beste Ergebnis der deutschen Damen sammelten die DEB-Frauen bei der WM 2017. Damals landete man auf Rang vier. Diese historische Platzierung dient als Referenz. Der Verband hat diese Marke als untere Grenze gesetzt. Die Spielerinnen sollen sich an dieser Leistung orientieren.

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Termin und Austragungsorte des Turniers

Das Turnier findet vom 6. bis zum 16. November 2026 statt. Die Austragungsorte sind die dänischen Städte Esbjerg und Herning. Die Auswahl reist gezielt nach Skandinavien. Die Termine sind festgelegt. Die Infrastruktur in den Städten ist vorbereitet.

Rechte und Übertragungen im Detail

Kurz vor dem Start des Turniers war keine Übertragung im Free-TV geplant. Die Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport. Dort werden die Spiele der deutschen Mannschaft live übertragen. Entscheidende K.-o.-Spiele sind ebenfalls kostenlos sichtbar. Wer die Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgt, nutzt IIHF TV. Für das Streamingangebot ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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Neue Gruppenstruktur und Qualifikation

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr keine klar stärkere Gruppe. Das Duell zwischen den USA und Kanada ist keine Begegnung in der Gruppenphase. Früher qualifizierten sich fünf Mannschaften automatisch. Dies ändert sich jetzt für alle Teams. Die Regelung gilt einheitlich für alle Teilnehmer.

In diesem Jahr schaffen es die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht. Die Struktur ist fairer gestaltet. Die USA und Kanada treffen anders als sonst aufeinander. Dies erhöht die Spannung. Jede Partie ist entscheidend für den Weitermarsch.

Konsequenzen für die deutsche Mannschaft

Die deutsche Auswahl muss jede Partie mit höchster Priorität behandeln. Das Format belohnt Konsistenz über alle Gruppenspiele. Fehler in frühen Phasen sind schwer zu korrigieren. Die Strategie muss auf vier Punkte pro Gruppe ausgerichtet sein. Das Ziel Viertelfinale ist realistisch.