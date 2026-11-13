Frauen-Eishockey-WM: Deutschland trifft auf Finnland - So streamt ihr das Viertelfinale

Das deutsche Frauenteam steht im WM-Viertelfinale gegen Finnland. Cheftrainer Jeff MacLeod fordert Konstanz. MagentaSport überträgt das Spiel kostenlos, Free-TV bleibt stumm.

Die deutsche Eishockeynationalmannschaft der Frauen hat die erfolgreichste Gruppenphase in der Geschichte des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) hinter sich. Nun folgt der nächste Schritt im Turnierverlauf. Das DEB-Team tritt im Viertelfinale gegen die starke Konkurrenz aus Finnland an. Die Spielerinnen und das Trainerteam dürfen weiterhin von einem großen Turniererfolg träumen. Das nächste K.o.-Spiel wird den weiteren Verlauf der Meisterschaft bestimmen.

Trainer Jeff MacLeod setzt auf Konstanz

Cheftrainer Jeff MacLeod bewertet die aktuelle Situation nüchtern, aber zuversichtlich. Der 55-Jährige betreut das Team seit 2023 an der Bande. Er betont, dass das Team so weit kommen kann, wie es wolle. Die wichtigste Bedingung dafür ist, am bisherigen Spielstil festzuhalten. MacLeod fordert von den Athletinnen, weiterhin so zu agieren, wie sie es in der Gruppenphase getan haben.

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Der Coach sieht dennoch klares Verbesserungspotenzial in der eigenen Mannschaft. Er lobt den hervorragenden Zustand der Spielerinnen auf dem Eis. Allerdings müssen die Athletinnen auch weiter hart an ihren individuellen Skills arbeiten. Die technische Umsetzung dieser Fähigkeiten im Teamverband ist der entscheidende Faktor für den Erfolg gegen Finnland.

Kein Free-TV: Übertragungsrechte bei MagentaSport

Für die fans gibt es eine klare Ansage regarding der medialen Präsenz des Spiels. Eine live-Übertragung im Free-TV ist nicht geplant. Das Angebot bleibt also beschränkt auf digitale Plattformen. Interessierte Zuschauer müssen sich für den Konsum des Viertelfinales auf andere Kanäle verlassen.

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Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport. Diese Plattform sichert sich die Ausstrahlungsrechte für die Spiele der deutschen Mannschaft. Zudem werden dort die entscheidenden K.o.-Spiele des Turnieres gezeigt. Dies umfasst auch das anstehende Match gegen Finnland.

Kostenlose Livestreams sichern TV-Erlebnis

Glücklicherweise ist der Zugang zu MagentaSport für die Zuschauer nicht kostenpflichtig. Die Spiele werden dort kostenlos live übertragen. Dies ermöglicht es allen Fans, das Viertelfinale live zu verfolgen. Die Plattform stellt sicher, dass keine technische Barriere den Zugang zum Spiel verhindert.

Die Kombination aus historischer Gruppenphase und kostenlosem Streaming schafft eine besondere Atmosphäre. Das DEB-Team hat die Hürde der Vorrunde als erfolgreichster Auftritt der Vereinsgeschichte gemeistert. Nun gilt es, diese Performance im Achtel- und Viertelfinale zu bestätigen. Der Fokus liegt klar auf der Umsetzung der taktischen Vorgaben von Jeff MacLeod.

Strategische Ausrichtung gegen die Norwegerinnen

Die Vorbereitung auf Finnland erfordert maximale Konzentration. Die finnische Auswahl ist traditionell eine der stärksten Mannschaften im internationalen Fraueneishockey. Die deutschen Spielerinnen müssen ihre Athletik und ihre Skills unter Druck beweisen. Nur durch diszipliniertes Zusammenspiel im Team kann der Sieg gelingen.

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Das Viertelfinale markiert den Beginn der entscheidenden Phase der Eishockey-WM. Jeder Fehler kann teuer werden. Die Erfahrung der Gruppenphase darf nicht zur Selbstzufriedenheit führen. MacLeod appelliert an die Resilienz des Teams. Die Spielerinnen müssen zeigen, dass sie auch unter erhöhtem Erwartungsdruck stabil bleiben. Der Weg ins Halbfinale ist das unmittelbare Ziel.

Die Zuschauer können den weiteren Turnierverlauf bequem über MagentaSport verfolgen. Die kostenlose Verfügbarkeit der Livestreams senkt die Eintrittsbarriere für den Medienkonsum. Dies trägt zur Verbreitung des Fraueneishockeys bei. Die Berichterstattung konzentriert sich auf die Leistungen der DEB-Auswahl. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Mannschaft die hohen Erwartungen erfüllen kann.