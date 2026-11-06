Frauen im Ring um das Bundespräsidium: Eine Geschichte der aussichtslosen Kandidaturen

Ein Rückblick auf die historischen Bundespräsidentinnen-Kandidatinnen in Deutschland zeigt, dass sie stets von Parteien nominiert wurden, die keine Mehrheit hatten. Von Annemarie Renger bis Beate Klarsfeld scheiterten starke Persönlichkeiten wie Luise Rinser, Hildegard Hamm-Brücher und Uta Ranke-Heinemann an der Realität der Bundesversammlung.

In der politischen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine lange, wenn auch oft übersehene Tradition von Frauen, die sich um das höchste Staatsamt bewerben.

Die Idee einer Bundespräsidentin ist keineswegs neu, doch bei genauerer Betrachtung der letzten Jahrzehnte zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Alle ernsthaften Kandidatinnen wurden ausschließlich von Parteien aufgestellt, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt keine realistische Aussicht auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung hatten. Dies bedeutet, dass ihre Nominierungen häufig als symbolische Gesten oder als reine Zählkandidaturen verstanden wurden, um bestimmte politische Botschaften zu senden oder interne Parteiinteressen zu befriedigen, ohne den eigentlichen Sieger des Amtswettbewerbs gefährden zu können.

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Strukturelle Hürden für Kandidatinnen

Diese strukturelle Hürde hat dazu geführt, dass trotz hervorragender Qualifikationen und großer Bekanntheit in der Öffentlichkeit keine Frau je das Amt der Bundespräsidentin innehat. Eine der frühen Pionierinnen war Annemarie Renger, die 1979 als Kandidatin der SPD ins Rennen ging. Renger, die als erste Frau Präsidentin des Bundestags amtierte, hatte in ihrer vierjährigen Amtszeit bewiesen, dass Frauen die höchsten politischen Ämter kompetent ausfüllen können.

Ihr selbstbewusstes Fazit lautete, dass sie erreicht habe, was sie wollte, und den Beweis angetreten habe, dass eine Frau das Amt des Bundestagspräsidenten und damit auch das der Bundespräsidentin ausüben kann. Dennoch nominierte ihre Partei sie gegen Karl Carstens von der Union, obwohl klar war, dass die CDU/CSU eine eigene Mehrheit besaß. Ähnlich verhielt es sich bei der Schriftstellerin Luise Rinser, die 1984 von den Grünen als Gegenkandidatin zu Richard von Weizsäcker aufgestellt wurde.

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Rinser, eine der erfolgreichsten Autorinnen der Nachkriegszeit und politische Stimme der Linken, stand für einen progressiven Aufbruch, doch auch ihre Kandidatur war aussichtslos. Ebenso wenig Erfolg hatte Hildegard Hamm-Brücher von der FDP im Jahr 1994, die gegen Roman Herzog antrat. Ihre Biografie war von den Diskriminierungen der NS-Zeit geprägt, und sie profilierte sich später als moderne Bildungspolitikerin, doch die Unionskandidatur war zu stark. Auch spätere Kandidatinnen stießen auf ähnliche strukturelle barriers.

Verlauf der Kandidaturen seit 1999

Gisela Schipanski wurde 1999 von der CDU nominiert, was zunächst als Überraschungscoup galt, da sie bundesweit kaum bekannt war. Tatsächlich war sie jedoch eine reine Zählkandidatin, da Johannes Rau von der SPD die Wahl gewann. Uta Ranke-Heinemann, die streitbare Theologin, wurde 1999 von der PDS nominiert, wobei ihre Kandidatur stark von ihrem friedenspolitischen Engagement und ihrer Konfrontation mit der Kirchenführung geprägt war. Gesine Schwan trat 2004 und 2009 als SPD-Kandidatin an, unterlag jedoch beiden Mal Horst Köhler.

Ihre Rolle als Vordenkerin des rechten SPD-Flügels brachte ihr viel Zuspruch ein, verhinderte aber den Sieg. Die Fernsehjournalistin Luc Jochimsen unterlag 2010 als Kandidatin der Linken Christian Wulff.

Schließlich trat Beate Klarsfeld 2012 für die Linke an. Alle diese Frauen zeichnen sich durch enorme intellektuelle und politische Kraft aus, doch das Wahlsystem und die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung sorgten dafür, dass ihre Kandidaturen stets als verlorene Schlachten endeten. Dieses historische Resümee verdeutlicht, wie sehr die deutsche Präsidialwahl von strategischen Mehrheitsberechnungen bestimmt wird, wobei das Amt der Bundespräsidentin bisher ausschließlich Männern vorbehalten blieb, obwohl die Qualifikation von Frauen unbestritten ist.