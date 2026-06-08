Frauen in der Bundeswehr: Mut, Pflicht und die Realität des Dienstes

Acht Soldatinnen der Bundeswehr erzählen von ihrem Dienst, ihren Überzeugungen und warum sie Deutschland verteidigen würden. Von der Luftwaffe bis zur Marine - ihre Geschichten zeigen Herausforderungen und Entschlossenheit.

Frauen in der Bundeswehr sind keine Seltenheit mehr, doch ihr Dienst ist oft von besonderen Herausforderungen geprägt. Das Grundgesetz schreibt vor, dass Frauen nicht zum Wehrdienst verpflichtet werden können, aber viele entscheiden sich freiwillig für den Dienst an der Waffe.

Acht Soldatinnen geben in diesem Bericht Einblick in ihr Leben bei der Truppe. Sie erzählen von ihren Motivationen, Zweifeln und der Bereitschaft, ihr Land im Ernstfall mit ihrem Leben zu verteidigen. Cleo ist erst 22 Jahre alt und hat nach dem Abitur und einem Australienaufenthalt ihren Weg zur Luftwaffe gefunden. Ihr Vater ist Reserveoffizier und weckte in ihr das Interesse am Militär.

In der Offiziersschule leitet sie einen Kurs und lässt ihre Kameraden strammstehen und salutieren. Sie ist ehrgeizig und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auf dem Schießstand zeigt sie ihre Fähigkeiten: Mit ruhiger Hand und geradem Rücken feuert sie mit der P8 und dem G36. Die Schüsse hallen ohrenbetäubend durch die Holzbarrikaden, und ihre Treffer sind präzise - Kopf, Brust, Hals.

Der Ausbilder lobt ihre saubere Ausbildung. Cleo sagt, dass sie im Ernstfall nicht zu Hause sitzen möchte, sondern ihr Land und die Menschen, die sie liebt, verteidigen will. Diese Einstellung teilt sie mit vielen ihrer Kameradinnen. Elena hingegen ist Sanitäterin und kennt die grausame Realität des Krieges.

Sie trägt statt der Rotkreuz-Binde eine Maschinenpistole, denn Sanitäter werden oft zuerst angegriffen, um die Moral der Truppe zu zerstören. In Übungen reißt sie die Schiebetür eines Hubschraubers auf und evakuiert Verwundete unter Beschuss. Mehrmals war sie im Auslandseinsatz in Mali und musste Tote aus dem Kampfgebiet fliegen. Diese Kälte vergisst sie nie.

Die Bilder aus dem Ukraine-Krieg sind ihr stets präsent: Verwundete und Sanitäter, die unter russischem Beschuss stehen. Elena verpflichtete sich mit 19 für den freiwilligen Wehrdienst, was bei ihren Freunden gemischte Reaktionen hervorrief. Später wechselte sie zum Hubschraubergeschwader. Sie betont, dass kein Soldat Krieg wolle, aber die Vorbereitung darauf notwendig sei.

Marina begann ihren Dienst mit einer kleinen Rebellion: Mit 17 brach sie das Abitur ab und verpflichtete sich gegen den Willen ihres Vaters. Sie war die erste Minderjährige in ihrem Rekrutenjahrgang. Mit 22 ging sie nach Afghanistan, führte Konvois und trug Verantwortung für das Leben ihrer Kameraden. Kurz vor dem Abflug schrieb sie ihr Testament.

Im Einsatz erlebte sie, wie Frauen oft beobachtet werden, besonders in männerdominierten Räumen. Sie störte sich nicht daran, sondern begegnete Blicken mit Selbstbewusstsein und blöden Sprüchen mit noch blöderen Antworten. Sexuelle Belästigung sei ein Thema, aber Professionalität und gegenseitiger Respekt seien entscheidend. In der Marine, wo das Zusammenleben auf engem Raum stattfindet, legt sie Wert auf angemessenes Auftreten.

Als Mentorin im Programm Female LeaderSHIP unterstützt sie andere Marinesoldatinnen. Anne dagegen arbeitet als Pioniertaucherin - eine Position, die bis vor Kurzem Männern vorbehalten war. Sie trägt oft Männermodelle, weil Tauchanzüge für Frauen fehlen. Mit einem Grün im Gesicht stopft sie Socken in die zu großen Gummischuhe.

Diese Geschichten zeigen, dass Frauen in der Bundeswehr nicht nur ihren Mann stehen, sondern auch Vorreiterinnen für Gleichberechtigung sind. Sie verteidigen Deutschland nicht trotz, sondern wegen ihres Engagements und ihrer Überzeugung





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