Frauen in der Gesellschaft: Ein Kaleidoskop von Meinungen und Eindrücken

In dieser Ausgabe von VOGUE wird das Thema Frausein im patriarchalischen, gesellschaftlichen System und den Rollen, die darin für Frauen vorgesehen sind, thematisiert. Mala Emde ist das Covergirl der neuen VOGUE-Ausgabe für Juli/August 2026.

Schon mein Leben lang bin ich vor allem von Frauen umgeben: Ich habe eine Schwester, war auf einer Mädchenschule, studierte innerhalb eines Jahrgangs, der zu 99 Prozent aus Frauen bestand, arbeite im vor allem weiblich geprägten Modejournalismus und bin Mutter einer.

Ich lerne durch meinen Beruf viele verschiedene Frauen überall auf der Welt kennen. Es fällt auf: Trotz sehr unterschiedlicher Leben und unterschiedlicher Ausprägungen der Marginalisierung gibt es eine große Schnittmenge an ähnlichen Szenarien, die wir alle er- und durchleben. Das macht deutlich: Vieles, was uns widerfährt, beruht auf dem patriarchalischen, gesellschaftlichen System und den Rollen, die darin für uns vorgesehen sind.

In zig Gesprächen, die ich in den letzten Monaten mit anderen Frauen führte, wurde mir klar: Noch nie haben wir uns als Kollektiv so viele Gedanken über das Frausein gemacht. Zeit, diesem Thema eine ganze Ausgabe zu widmen. Natürlich ist das Spektrum riesig, nur in Ausschnitten gedruckt verhandelbar. Auch die Ambivalenz ist groß: Wir navigieren bezüglich des Frauseins zwischen Stolz, Freude, Angst, bringt es auf den Punkt: Ich liebe es, eine Frau zu sein.

Ich liebe es, umgeben von Frauen zu sein. Ich liebe es, einen Frauenkörper zu haben. Aber ich bin auch wütend als Frau, weil das der einzige Weg ist, eine freie Frau zu sein. (Mehr dazu ab Seite 170.

) Wut muss man sich natürlich leisten können, und Freiheit beinhaltet in Industriestaaten anderes als beispielsweise im globalen Süden, dennoch ist dieses Gefühl - vor allem durch international diskutierte - omnipräsent (mehr dazu ab Seite 148). Wir haben in dieser Ausgabe ein Kaleidoskop aus Meinungen und Eindrücken zusammengestellt, das nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hat, aber auf die Wertschätzung von Frauen. Viel Freude mit dieser Ausgabe!

Die neue VOGUE für Juli/August 2026 mit Mala Emde auf dem Cover ist ab dem 20. Juni 2026 im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mala Emde trägt einen Look von Christian Dior Haute Couture und Schmuck von Tiffany & Co. Foto: Elizaveta Porodina. Styling: Jeanie Annan-Lewin.

Haare: Kota Suizu. Make-up: Laura Yard. Maniküre: Chisato Yamamoto. Lighting Director: Josef Beyer.

Produktion: Thea Charlesworth / The Arcade. Setdesign: Studio Augmenta. Mala Emde im VOGUE-Coverinterview für Juli/August 2026: Ich bin wütend als Frau, weil das der einzige Weg ist, eine freie Frau zu sein





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