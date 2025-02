Frauen verdienen immer noch weniger als Männer, aber der Gender Pay Gap schrumpft

Das Statistische Bundesamt berichtet von einem Rekordrückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps im Jahr 2024. Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch 16 Prozent weniger als Männer, aber dieser Unterschied ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte gesunken. Der bereinigte Gender Pay Gap, der nach vergleichbaren Stellenprofilen berechnet wird, liegt bei 6 Prozent. Die Studie zeigt, dass strukturelle Gründe wie die höhere Konzentration von Frauen in schlecht bezahlten Branchen und die häufige Teilzeitarbeit zum Verdienstunterschied beitragen.

Die Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt weniger Gehalt verdienen als Männer , ist bekannt. Die Untersuchung einer unbereinigten Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist jedoch wenig sinnvoll. Bei einer korrekten Vergleichsbasis zeigt sich, dass Frauen nach wie vor schlechter gestellt sind, aber deutlich weniger stark als bisher.

Der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen ist laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2024 so stark zurückgegangen wie noch nie seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2006. Demnach verdienten Frauen im vergangenen Jahr durchschnittlich pro Stunde 16 Prozent weniger als Männer. Dies bedeutet eine Reduktion des sogenannten Gender Pay Gaps um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.Doch dieser Wert ist unbereinigt. Hier wird der Lohn einzelner Branchen oder Positionen nicht berücksichtigt, sondern der Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen miteinander verglichen. Im Gegensatz zum bereinigten Gender Pay Gap. Der unbereinigte Wert sagt wenig aus, da er Äpfel mit Birnen vergleicht, da unterschiedliche Stellenprofile gegenübergestellt werden. Für eine präzise Überprüfung der Entgeltlücke müssen identische oder sehr ähnliche Stellenprofile miteinander verglichen werden. Bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie verdienten Frauen im Jahr 2024 demnach pro Stunde unverändert 6 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Gehälter des öffentlichen Dienstes in die Berechnung nicht einfließen. Dort sind die (nominalen) Gehaltsunterschiede geringer als in der Privatwirtschaft.Noch dazu ist davon auszugehen, dass die Unterschiede noch geringer ausfallen würden, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren für die Analyse zur Verfügung stünden, etwa Angaben zu Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Schwangerschaft, der Geburt von Kindern oder der Pflege von Angehörigen, wie die Statistiker zu bedenken geben. Der bereinigte Gender Pay Gap ist daher als 'Obergrenze' für eine mögliche Verdienstdiskriminierung von Frauen zu verstehen. Der Rückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps ist vor allem auf die stärkere Entwicklung der Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) von Frauen zurückzuführen. Ausgehend vom unbereinigten Gender Pay Gap lassen sich rund 63 Prozent der Verdienstlücke durch die für die Analyse zur Verfügung stehenden Merkmale erklären. Im Jahr 2024 stieg der Bruttomonatsverdienst der Frauen gegenüber 2023 um rund 8 Prozent von durchschnittlich 2633 auf 2851 Euro. Der von Männern stieg schwächer um rund 5 Prozent von 3873 auf 4078 Euro. Die durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeiten von Frauen und Männern erhöhten sich nur geringfügig. Sowohl Frauen als auch Männer arbeiteten im Jahr 2024 mit 122 beziehungsweise 149 Stunden im Durchschnitt etwa eine Stunde mehr pro Monat als im Jahr 2023. Der Verdienstunterschied lässt sich laut Statistischem Bundesamt zum Teil mit strukturellen Gründen erklären. So arbeiten Frauen häufiger in Branchen und Berufen, in denen schlechter bezahlt wird. Der Anteil sank 2024 auf 21 von zuvor 24 Ein weiterer Faktor, um den Verdienstunterschied zu erklären, ist der Beschäftigungsumfang: Frauen sind häufiger in Teilzeit beschäftigt, was in der Regel mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht. Dies macht den Angaben zufolge rund 19 Prozent des Verdienstunterschieds aus. Etwa 12 Prozent der Verdienstlücke lassen sich durch das Anforderungsniveau des Berufs erklären. Die verbleibenden 37 Prozent des Verdienstunterschieds können nicht durch die im Schätzmodell verfügbaren Merkmale erklärt werden, wie das Statistikamt anmerkt





