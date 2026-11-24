Die Frauen-WM 2027 in Brasilien ist für Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen noch nicht vergeben. ARD und ZDF gelten als Favoriten, die Fifa verhandelt jedoch weiter.

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien ist für Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen noch nicht vergeben. Unklar ist, wer in einem knappen halben Jahr die Spiele der deutschen Frauen zeigt. Die Verhandlungen zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und dem Weltverband Fifa ziehen sich bislang hin, während die Zeit für die Planung knapp wird.

Das Turnier findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 statt. Insgesamt sind 64 Spiele in acht verschiedenen Orten des riesigen Landes geplant. Für gewöhnlich werden die TV-Rechte für solche großen Turniere langfristig eingekauft, damit Sender ihre Planung und Organisation rechtzeitig starten können.

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Telekom sichert sich die Pay-TV-Rechte in Brasilien

Die Telekom besitzt die kompletten Pay-TV-Rechte an der Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Der Konzern erwarb diese Rechte mehr als zwei Jahre vor dem Turnier, und zwar im Rahmen eines großen Pakets mit weiteren Lizenzen.

Die Telekom treibt nach eigenen Angaben seit einiger Zeit die Vorbereitungen für die 64 Spiele voran. Die Auslosung zeigt der Konzern am 11. Dezember um 17.30 Uhr exklusiv bei MagentaTV. Die ARD überträgt den Stream dagegen über die Mediathek und über sportschau.de.

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Fifa verkauft ein zweites Paket für Free-TV

Die Fifa bietet ein zweites großes WM-Paket für Deutschland an, das an einen frei empfangbaren Fernsehsender mit landesweiter Ausstrahlung lizenziert werden soll. Der Weltverband bestätigte, dass dieses Paket Rechte an 30 Spielen umfasst.

Kern dieses Pakets sind die Partien der deutschen Nationalmannschaft. Bereits im April hatte die Fifa fast alle Rechte in Europa verkauft und die Berichterstattung über die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 als bahnbrechend bezeichnet. Die Europäische Rundfunk Union, zu der ARD und ZDF gehören, schloss ebenfalls einen Vertrag mit dem Weltverband. Dieser Vertrag gilt jedoch nicht für den deutschen Markt.

Fifa-Fußballdirektorin Jill Ellis lobte das europäische Interesse an der Veranstaltung. Sie sprach von der umfassendsten Berichterstattung der Turniergeschichte und von einem klaren Bekenntnis zu einem Weltklasse-Produkt. Auch in Deutschland gab es nach Angaben der Berichte mehrere Interessenten, ein Abschluss kam bislang aber nicht zustande. In Spanien, Frankreich und England sind die Einigungen dagegen bereits erzielt.

ARD und ZDF verhandeln über juristische Fragen

ARD und ZDF gelten weiterhin als Favoriten für die Übertragung, sind sich mit der Fifa nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber in einigen juristischen Fragen nicht einig. Die beiden Sender wollen sich zu der Angelegenheit derzeit nicht öffentlich äußern.

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ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky erklärte auf dpa-Anfrage, dass sich die ARD weiterhin in Gesprächen befinde. Solche Verhandlungen könnten manchmal schnell gehen, manchmal aber auch etwas länger dauern. Dies klingt nach verhaltenem Optimismus, eine verbindliche Zusage gibt es bisher nicht.

Offen ist zudem, was mit den Rechten geschieht, wenn der Machtkampf zwischen Fifa und Uefa eskaliert. Ein zwischenzeitlich angedrohter Boykott europäischer Teams könnte die Weltmeisterschaft in Brasilien treffen. Ohne deutsche Spiele würde der Wert der Weltmeisterschaft hierzulande nach Einschätzung der Lage drastisch sinken.

Blackout gilt als unwahrscheinlich

Ein vollständiger Blackout der Spiele im deutschen Fernsehen gilt als unwahrscheinlich. Entscheidend ist vor allem der Preis, den die Fifa anderswo für das Rechtepaket erzielen könnte.

Sollte das Paket nach einem Scheitern mit ARD und ZDF günstiger werden, könnten auch andere Free-TV-Anbieter wieder Interesse zeigen. Genannt werden in diesem Zusammenhang die RTL-Gruppe und ProSiebenSat.1. Ob und wann es zu einer Einigung kommt, ist derzeit offen.