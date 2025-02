Frauenfußball: Frankfurt siegt gegen Potsdam und bleibt Tabellenführer

Die Fußballerinnen der Eintracht Frankfurt haben in der Frauen-Bundesliga gegen Turbine Potsdam mit 9:0 gewonnen und bleiben Tabellenführer. Der FC Bayern München hat bei RB Leipzig mit 1:0 gewonnen und hält Schritt mit Frankfurt. Weitere Ergebnisse aus der Frauen-Bundesliga und dem DFB-Pokal.

Die Fußballerinnen der Eintracht Frankfurt haben in der Frauen-Bundesliga gegen Turbine Potsdam mit 9:0 gewonnen. Der Aufsteiger bleibt damit sieglos. Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind bei der TSG Hoffenheim ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden. Bei der TSG siegte der Titelverteidiger nach Rückstand mit 3:1. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben bei RB Leipzig mit 1:0 gewonnen und halten Schritt mit Tabellenführer Eintracht Frankfurt .

Spitzenreiter Eintracht Frankfurt hat im Bundesliga-Topspiel einen knappen Sieg gegen Bayer Leverkusen eingefahren. Frankfurt gewann nach turbulenten 90 Minuten mit 3:2. Das Nachholspiel des ersten Spieltags beim SC Freiburg, das aufgrund eines Schiedsrichterfehlers wiederholt werden musste, gewann Bayer Leverkusen verdient mit 2:1. Zitterpartie für den Titelverteidiger: Bayer Leverkusen rettet sich im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Köln in die Verlängerung und siegt dort mit 3:2. Der VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Dank Deniz Undav, der im Viertelfinale das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg erzielt. Der DFB-Pokal als Erholungskur: Mit einer ganz starken Vorstellung beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt zieht RB Leipzig einen Schlussstrich unter seine Sieglosserie. Der 1. FC Köln zittert sich gegen zehn Hertha-Spieler ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Entscheidung fällt mit Dejan Ljubicics Last-Minute-Elfmeter in der Verlängerung. Der VfL Wolfsburg rettet seine Erfolgsserie in den DFB-Pokal. Mit dem 3:0 im Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim sind die Wölfe seit sieben Spielen ungeschlagen. Der Karlsruher SC ist ganz nah dran am Coup, doch in der Nachspielzeit der Verlängerung rettet Ruben Vargas den FC Augsburg ins Elfmeterschießen. Hier ist er FCA der Glücklichere





ZDFsportstudio / 🏆 83. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Frauenfußball Eintracht Frankfurt Turbine Potsdam FC Bayern München DFB-Pokal

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frauen: Turbine Potsdam geht 0:9 in Frankfurt unterSpielbericht zum Spiel Eintracht Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam

Weiterlesen »

Frankfurt deklassiert Potsdam mit 9:0Eintracht Frankfurt hat in der Frauen-Bundesliga Turbine Potsdam mit 9:0 deklassiert.

Weiterlesen »

One Billion Rising 2025: Potsdam setzt ein kraftvolles Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und FrauenAm 14. Februar schließen sich Menschen weltweit der Aktion One Billion Rising an, um ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen. Auch in

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt deklassiert Turbine Potsdam und bleibt Bundesliga-SpitzenreiterEintracht Frankfurts Fußball-Frauen haben mit einem 9:0-Sieg gegen Turbine Potsdam die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Die Frankfurterinnen demonstrierten ihre Überlegenheit und zogen dank der besseren Tordifferenz an Bayern München vorbei.

Weiterlesen »

Fußball-Bundesliga der Frauen: Turbine Potsdam unterliegt auch Werder BremenPotsdam - Im ersten Spiel nach der Winterpause hat es für die Fußballerinnen von Turbine Potsdam den nächsten Rückschlag in der Bundesliga gegeben. Die

Weiterlesen »

DFB-Pokal der Frauen: Bayern gegen Frankfurt - Duell auf AugenhöheDer FC Bayern trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Bundesliga-Tabellenführer Eintracht Frankfurt. Beide Teams sind in der Liga punktgleich und liefern sich ein spannendes Duell.

Weiterlesen »