Frauengesundheitsgipfel in Berlin: Kampf gegen Fehlversorgung und mangelnde Ernstnahme

Auf dem BILD-Frauengesundheitsgipfel diskutieren am 18. November in Berlin über 100 Experten aus Medizin, Wissenschaft und Politik die Dringlichkeit, die weibliche Gesundheit besser zu versorgen. Bundesfrauenministerin Karin Prien eröffnet die Tagung, die sich mit der Angst vieler Frauen vor nicht ernst genommenen Symptomen auseinandersetzt. Themen sind Fettlebererkrankungen, Schlafprobleme, perinatale Depressionen und Versorgungslücken in den Wechseljahren.

Frauen fühlen sich beim Arzt noch immer zu häufig nicht ernst genommen, ein Problem, das auf dem BILD- Frauengesundheit sgipfel am 18. November in Berlin intensiv diskutiert wird.

Politische Initiativen gegen Versorgungsdefizite

Mehr als hundert Experten aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft und Politik sind anwesend, um über die notwendigen Veränderungen in der Gesundheitsversorgung für Frauen zu sprechen. Bundesfrauenministerin Karin Prien von der CDU wird die Tagung eröffnen und damit den politischen Fokus auf dieses dringende Thema lenken. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage meiden viele Frauen den Arztbesuch aus der berechtigten Angst, nicht ernst genommen zu werden.

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Besonders kritisch ist die Situation bei jungen Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahren, bei denen etwa jede Zweite diese Erfahrung macht. Dies ist kein randständiges Problem, sondern ein fundamentales Versorgungsdefizit, das die Gesundheit und das Wohlbefinden einer großen Bevölkerungsgruppe langfristig gefährdet. Auf dem diesjährigen Gipfel wird nicht einfach über allgemeine Frauenthemen gesprochen, sondern konkret über Fehlversorgung, kritische Forschungslücken, späte Diagnosen und die strukturelle Ungleichbehandlung.

Es wird die drängende Frage diskutiert, warum weibliche Gesundheit noch immer oft erst erklärt und bewiesen werden muss, bevor adäquate medizinische Behandlung erfolgt. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt der Veranstaltung betrifft die Vorsorge und Früherkennung von Erkrankungen. Die Experten werden untersuchen, welche Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll sind und wie diese effektiver von den Krankenkassen finanziert werden können. Lücken im aktuellen System werden offen angesprochen, da eine rechtzeitige Entdeckung von Krankheiten entscheidend für den Behandlungserfolg ist.

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Lücken in der Vorsorge und Früherkennung

Ein spezifisches Beispiel hierfür ist die Fettlebererkrankung, die lange Zeit oft ohne eindeutige Beschwerden verläuft. Aus einer stoffwechselbedingten Fettleber kann sich eine metabolische Assoziierte Steatohepatitis, kurz MASH, entwickeln. Diese entzündliche Form kann die Leber dauerhaft schädigen und bis hin zu Vernarbungen und Zirrhose fortschreiten. Daher stehen auf dem Gipfel Fragen im Mittelpunkt, wer besonders gefährdet ist, wie diese Erkrankungen früh erkannt werden können und welche präventiven Maßnahmen effektiv sind.

Neben körperlichen Erkrankungen werden auch psychische und schlafbezogene Probleme thematisiert. Das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Frauen werden erheblich durch Schlafstörungen beeinträchtigt, insbesondere in Phasen wie Schwangerschaft, der Zeit nach der Geburt oder den Wechseljahren. Experten werden diskutieren, was Frauen über die Bedeutung ihres Schlafs wissen sollten und ab wann nächtliche Probleme als behandlungsbedürftige Gesundheitsrisiken eingestuft werden müssen. Zusätzlich zur Fettleber und Schlafstörungen liegt der Fokus auf der perinatalen Depression und den Wechseljahren.

Psychische Gesundheit in verschiedenen Lebensphasen

Nach der Geburt eines Kindes können Frauen an einer schweren Depression erkranken, die nicht mit einem vorübergehenden Stimmungstief gleichzusetzen ist. Es handelt sich um eine ernstzunehmende, behandlungsbedürftige Erkrankung, deren Warnzeichen anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessenverlust und starke Erschöpfung umfassen. Da Betroffene häufig nicht von selbst über typische Symptome sprechen, ist ein frühes Erkennen durch das Umfeld und medizinisches Personal von entscheidender Bedeutung. Ebenfalls intensiv behandelt wird die Menopause, da Beschwerden Frauen sehr unterschiedlich treffen können.

Eine individuelle Beratung darüber, welche Behandlungsmöglichkeiten existieren und für wen beispielsweise eine Hormontherapie infrage kommt, ist unverzichtbar. Der Gipfel dient dazu, Wege zu finden, wie Beschwerden in den Wechseljahren früher erkannt, Frauen besser beraten und die medizinische Versorgung in dieser Lebensphase insgesamt verbessert werden kann. Die Veranstaltung zeigt damit den dringenden Bedarf an einer geschlechtersensiblen Medizin auf, die die spezifischen Bedürfnisse von Frauen in allen Lebensphasen anerkennt und in der klinischen Praxis verankert.