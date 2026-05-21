Frauenleiche nach Hauseinsturz in Görlitz gefunden: Gasexplosion erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte

Ein Gebäude in Görlitz ist nach einem Hauseinsturz eingestürzt, in dem mehrere Frauen ums Leben gekommen sind. Die Ursache des Unglücks ist unklar, aber es sieht nach einer Gasexplosion aus. Die Arbeit der Einsatzkräfte wurde erschwert, weil vermutet wurde, dass unter den Trümmern Gas austrat.

Frauenleiche nach Hauseinsturz in Görlitz gefunden Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Dazu teilte das Technische Hilfswerk (THW) mit: "Die sogenannte "goldene Rettungszeit" liegt meist in den ersten 24 bis 72 Stunden - in diesem Zeitraum sind die Überlebenschancen am höchsten".

Beim Bergen von Trümmerteilen waren auch mehrere Radlader, Bagger und Kräne im Einsatz. Die Belastung für die Einsatzkräfte selbst war hoch. Es gebe viel Staub, die ganze Zeit müsse mit Schutzmasken gearbeitet werden, sagte der Sprecher der THW-Einsatzleitung Daniel Hofmann. Die genaue Ursache des Unglücks in der Stadt im Osten Sachsens steht nach wie vor nicht fest.

"Aber es sieht nach einer Gasexplosion aus", sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU). Wenige Stunden nach dem Zusammensturz des Gründerzeithauses wurde nach Polizeiangaben ein Gasleck gefunden. Dies erschwerte auch die Arbeit der Einsatzkräfte, weil vermutet wurde, dass unter den Trümmern Gas austrat. In der Nacht zum Mittwoch waren die Gasleitungen rund um die Unglücksstelle vollständig geleert worden.

Dadurch sei die Explosionsgefahr geringer, und die Arbeiten seien weniger gefährlich geworden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Suche war währenddessen aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. Trotz der geleerten Gasleitungen kann es der Sprecherin zufolge noch Hohlräume mit Gas geben - die Arbeit der Einsatzkräfte wurde dadurch noch schwieriger. Von dem Haus sei nicht mehr viel zu erkennen.

"Die Trümmer stapeln sich ungefähr bis zur zweiten Etage. Und es ist tatsächlich ein Schutthaufen, wie man ihn sich vorstellt auf einem großen Abriss", sagte Hofmann vom THW. Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands. Sie liegt in der sächsischen Oberlausitz direkt an der Neiße und hat 57.000 Einwohner.

Seit 1998 bildet Görlitz zusammen mit der östlich gelegenen polnischen Nachbarstadt Zgorzelec eine grenzüberschreitende Europastadt. Wegen der historischen unzerstörten Altstadtkulisse ist die Stadt auch ein gefragter Drehort für internationale Filmproduktionen. Das eingestürzte Gründerzeithaus stand in der James-von-Moltke-Straße in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs. Der Bereich um das Haus wurde nach dem Einsturz weiträumig evakuiert und abgesperrt





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