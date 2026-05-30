Frauke Brosius-Gersdorf's withdrawal sparks debate, with Gloria von Thurn und Taxis' role in controversy

The controversy surrounding Frauke Brosius-Gersdorf, a candidate for the SPD presidency, has sparked a debate. Brosius-Gersdorf withdrew her candidacy after parts of the Union faction refused to support her. The controversy also involves Gloria von Thurn und Taxis, known for her strong stance on abortion, and her role in the controversy.

Diskussion über die Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf , die die SPD für die Wahl vorgeschlagen hat. Teile der Unionsfraktion verweigern der Kandidatin ihre Stimme, die geplante Wahl im Bundestag platzt, Brosius-Gersdorf zieht schließlich ihre Kandidatur zurück.

Mit dabei im Medienrummel: Sie erklärt beim rechtspopulistischen Online-Medium 'Nius', sie sei schockiert gewesen von dem Vorschlag, Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin zu machen. Von Thurn und Taxis ist bekannt für ihre deutlichen Worte, wenn es um das Thema Abtreibung geht.

'Abtreibung ist Mord! Das muss man beim Namen nennen.

' Gloria von Thurn und Taxis, ARD-TV-Sendung Michel Friedmann, 2001Schwenn hat 40.000 Beiträge in den sozialen Medien untersucht, die im Sommer 2025 zu Frauke Brosius-Gersdorf gepostet worden sind. Die Studie belegt keine koordinierte Steuerung der Aktivitäten, im BR24-Podcast 'Ruhm und Risse' spricht Schwenn aber von einer: Online werden damals Petitionen und Werbung geschaltet, User werden dazu aufgerufen, E-Mails an die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU zu schreiben. Mehr als 38.000 Mails landen so bei Politikern.

Nach Schwenns Ansicht hat auch Gloria von Thurn und Taxis durch ihre Interviews für Portale wie 'Nius' einen Anteil an der Kampagne. Sie sei zwar keine zentrale Akteurin gewesen, aber: 'Wenn sich jemand wie von Thurn und Taxis zu so einer Diskussion äußert, dann wird das natürlich aufgegriffen', sagt Schwenn. Dadurch habe das Thema noch einmal mehr Strahlkraft bekommen.

'Sie ist für bestimmte Leute eine Leitfigur. ' Ihre Aussagen stoßen laut Schwenn in Teilen der konservativen Bevölkerung, aber auch in reichsbürgernahen und Dass eine solche digital geführte Kampagne letztlich die Entscheidung des Bundestags und damit auch die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts beeinflusst haben dürfte , nennt der Sozialwissenschaftler einmalig. 'Sie wird damit auch zur Blaupause', so Schwenn.

Der Fall Brosius-Gersdorf zeigt: Wenn alternative Medien, AfD-Politikerinnen und -politiker und strenge Abtreibungsgegner zusammen aktiv werden – dann braucht es keinen Strippenzieher, kein Mastermind. Die Allianzen formen sich von allein, einfach wegen der gemeinsamen Haltung. So können sie erfolgreich sein und auf Politik und Rechtsprechung einwirken.potenziell gefährlich.

'Dadurch, dass sie so großen Anklang hat, auch in der Reichsbürgerszene, ist das ein Potenzial, was sie mobilisieren kann, was sehr schnell gefährlich werden kann. ' Der Podcast 'Ruhm und Risse' zeichnet ihre Verbindungen bis in den Vatikanach. Ob sie dadurch auch eine Gefahr für die deutsche Demokratie werden könnte, komme darauf an, wie sie sich weiterentwickelt, so Schwenn. Gefahr von ihr geht - wenn dann - aus, wenn ihre Positionen sich weiter radikalisieren. Wenn sich ihre Positionen weiter vom Grundboden der demokratischen Verfassung entfernen





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