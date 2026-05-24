Fred Kerley startet bei "Dopingspielen" in Las Vegas ohne leistungssteigernde Mittel

Ehemaliger 100-Meter-Weltmeister Fred Kerley ist einer der prominentesten Teilnehmer der umstrittenen Enhanced Games in Las Vegas. Er wird jedoch bei der Veranstaltung bewusst auf verbotene Mittel verzichten, während andere Athleten mit leistungssteigernden Mitteln antreten dürfen.

Foto: picture alliance / Action Plus | AllShotLiveDer suspendierte ehemalige 100‑Meter‑Weltmeister Fred Kerley wird am Sonntag bei den umstrittenen Enhanced Games in Las Vegas nach eigenen Angaben ohne leistungssteigernde Mittel antreten.

"Ich brauche das nicht. Gott hat mir nicht umsonst schnelle Beine gegeben. Ich bin hier, um mein Talent zu zeigen". Der 31-Jährige, der über die 100 Meter Olympia-Silber (2020) und -Bronze (2024) gewann, ist seit August 2025 für zwei Jahre wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien gesperrt. Ihm werden in drei Fällen Versäumnisse bei den Meldepflichten vorgeworfen





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