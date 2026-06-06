Frédéric Brossier wird neuer Herzchirurg bei "In aller Freundschaft"

Nach dem Ausstieg einer beliebten Herzspezialistin im März übernimmt Frédéric Brossier die Rolle des Dr. Benno Nowak in der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Sein Debüt in der Doppelfolge vom 26. Mai 2026 bringt Wirbel in die Sachsenklinik - sowohl beruflich als auch privat. Der deutsch-französische Darsteller ist dem TV-Publikum bereits aus anderen Serien bekannt.

Im März musste die beliebte ARD -Serie "In aller Freundschaft" einen herben Verlust hinnehmen: die beliebte Herzspezialistin verließ die Serie nach einem Herzschmerz-Szenario. Nun gibt es Ersatz.

Der deutsch-französische Schauspieler Frédéric Brossier übernimmt die Rolle des Dr. Benno Nowak und wechselt von den Alpen direkt an die Sachsenklinik nach Leipzig. Sein Debüt hatte er in der Doppelfolge "Bruch" und "Einstiegstänze" vom 26. Mai 2026. Schon sein erster Auftritt sorgte für ordentlich Aufregung, sowohl beruflich als auch privat.

Sein erster - im wahrsten Sinne des Wortes - Zusammenstoß mit Dr. Kathrin Globisch hat direkte Konsequenzen. Zudem scheint er bereits die ersten Köpfe des Klinikpersonals zu verdrehen. Die Frage liegt nahe: Wird Dr. Benno Nowak zum neuen Herzensbrecher in der Sachsenklinik? Der Darsteller ist dem Publikum der öffentlich-rechtlichen Sender bereits bekannt.

Neben Krimi- und Krankenhausserien spielte er in der viel beachteten Produktion "All you need" mit. Zuletzt war er in einer weiteren bekannten Serie zu sehen, wo er als Notfallsanitäter David Kästner begann und später als Sprechstundenhilfe in der Praxis von Dr. Martin Gruber arbeitete. Die Zuschauer und das Serienpersonal freuen sich auf die neue Rolle und sind gespannt, was der charismatische Neue in Leipzig erwartet





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