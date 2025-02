Frédéric von Anhalt in München festgenommen: Messer in der Tasche

Der Wahl-Amerikaner Frédéric von Anhalt, bekannt als Witwer der Sängerin Zsa Zsa Gabor, wurde in München von der Polizei festgenommen. Im Hotel Bayerischer Hof, wo die Sicherheitskonferenz stattfindet, wurde ein Messer in seiner Tasche gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Frédéric von Anhalt, der Witwer von Zsa Zsa Gabor, wurde in München von der Polizei festgenommen. Der Wahl-Amerikaner war in dem Hotel Bayerischer Hof untergekommen, wo an diesem Wochenende die Sicherheitskonferenz mit vielen internationalen Politikern, Diplomaten und Würdenträgern stattfindet. Aus diesem Grund waren die Sicherheitsvorkehrungen bereits im Vorfeld sehr verschärft worden.

Von Anhalt berichtet, dass er nach einem Spaziergang zurück ins Hotel kam und dann einem Security-Check unterzogen wurde. Dabei wurde den Sicherheitsleuten ein Messer in seiner Tasche aufgefallen. \Von Anhalt wurde daraufhin von den Sicherheitskräften zur Seite gezogen und musste sich einem strengen Sicherheits-Check unterziehen. Der 81-Jährige äußerte gegenüber der AZ: „Plötzlich hallte ein 'Er hat ein Messer!' durch die Lobby. Ich wurde sofort zur Seite gezogen. Es herrschte eine riesengroße Aufregung. Ich musste mich setzen und wäre beinahe zusammengebrochen.“\Von Anhalt trug bei seinem Spaziergang durch München – das am Donnerstag noch durch einen möglichen Anschlag erschüttert wurde – ein Einhandmesser bei sich, dessen Führen laut Waffengesetz verboten ist. Nach dem Zwischenfall im Hotel musste der 81-Jährige daher aufs Polizeipräsidium, wo nicht nur seine Personalien aufgenommen und das Messer beschlagnahmt wurden, sondern auch Anzeige gegen den Prinzen gestellt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Wahl-Amerikaner erklärte gegenüber der AZ: „Die schauten mich an, als hätte ich jemanden umgebracht“, ärgerte sich Frédéric von Anhalt. Aber warum hatte er das Messer bei seinem Spaziergang überhaupt dabei? Von Anhalt: „In den USA darf jeder eine Waffe bei sich haben. Ich habe das Messer immer bei mir, weil ich auf der Straße Angst vor einem Angriff habe. Es geht um meine eigene Sicherheit.





