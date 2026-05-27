Frederik Schott: Der junge Deutsche, der bei den Austrian Alpine Open auf dem Radar ist

Frederik Schott, ein junger deutscher Golfer, hat sein Golfjahr 2026 mit einem überraschenden Sieg im DP-World-Tour-Turnier in Bahrain begonnen. Er kletterte in der Weltrangliste enorm von Platz 436 auf Platz 194 und ist nun auf Rang 17 im 'Race to Dubai'.

Kann er bei den Austrian Alpine Open (28. bis 31. Mai in Kitzbühel) so weitermachen? Vieles spricht dafür. Mit einem Paukenschlag startete Frederik Schott (25) ins Golf jahr 2026: Der Düsseldorfer gewann ebenso überraschend wie sensationell das DP-World-Tour-Turnier in Bahrain und kletterte in der Weltrangliste enorm - von Platz 436 auf Platz 194!

Nach seinem Sieg im Stechen gegen Calum Hill (Schottland) und Patrick Reed (USA), sagte der junge Deutsche selbstbewusst: 'Ich habe große Ziele in diesem Sport!

' Und Schott behielt den Drive, obwohl er in diesem Jahr auch schon viermal den Cut verpasste: geteilter 14. Platz in Stellenbosch (Südafrika), geteilter 20. in Gurugram (Indien), Fünfter in Shanghai (China)! Im 'Race to Dubai', wo im November das Final-Turnier der DP-World-Tour gespielt wird, ist Schott auf Rang 17 der mit Abstand beste Deutsche. Nur die Top-50 dieser Saison dürfen dort teilnehmen und um ein Gesamtpreisgeld von 10 Millionen US-Dollar spielen.

Freddy Schott ist seit 2021 Profi. Er gilt als eines der größten Talente im deutschen Golfsport. Sein Auftreten: Etwas cooler, lässiger und moderner als viele andere Profis. Insgesamt hat er schon drei Profi-Siege auf dem Konto, zu Bahrain noch 2021 auf der Pro Golf Tour und 2022 auf der Challenge Tour.

Sein Mentor und guter Freund ist Profi Marcel Siem (46, u.a. Worldcup-Sieger mit Bernhard Langer 2006). Beider Heimatklub ist der Düsseldorfer GC. Als Schott 16 war, spielten sie erstmals gemeinsam für das Bundesliga-Team. Schott begleitete Siem 2020 sogar als Caddy, um Erfahrung auf der Profi-Tour zu sammeln.

Inzwischen gibt Schott seine Erfahrungen als Pro an Amateur-Golfer weiter. Auf YouTube betreibt er die Video-Reihe 'Auf 9 Loch mit Freddy Schott', in der er Themen wie mentale Stärke, Fitness und Entwicklung des eigenen Spiels bespricht und Tipps gibt. Kurz nach seinem 25. Geburtstag schlägt er am Donnerstag erstmals in Kitzbühel ab.

Anschauungsunterricht live. Mehr als 40.000 Golf-Fans werden an den vier Turniertagen am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith erwartet





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