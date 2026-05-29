Fredi Bobic soll neuer Sportdirektor von Legia Warschau werden. Der 54-jährige Deutscher arbeitet seit April 2025 als Head of Football bei der polnischen Mannschaft und hat den polnischen Pokal gewonnen.

Fredi Bobic soll neuer Sport direktor von Legia Warschau werden. Der 54-jährige Deutscher arbeitet seit April 2025 als Head of Football bei der polnischen Mannschaft und hat den polnischen Pokal gewonnen.

Doch nun steht sein Vertrag am 30. Juni aus und Sportdirektor Michal Zewlakow hat sein Amt niedergelegt. Bobic soll Zewlakows Nachfolger werden und soll die finanzielle Unordnung in Warschau beseitigen. Der Eigentümer von Legia Warschau, Dariusz Mioduski, plant, Bobic in Zukunft mit noch mehr Macht auszustatten.

Bobic soll die Transfers abwickeln und die Mannschaft in die Conference League führen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fredi Bobic Legia Warschau Sportdirektor Polen Conference League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fehlende Fannähe der Nationalmannschaft? 'Typische Fangfrage'DFB-Sportdirektor Rudi Völler reagiert auf Vorwürfe, die Nationalspieler würden nur vereinzelt Autogramm- und Selfiewünschen nachkommen.

Read more »

Kein Weiter so mehr: Gladbach hält an Trainer Polanski fest, kündigt aber Umbruch an.Borussia Mönchengladbach setzt auf Trainer Eugen Polanski, kündigt aber einen umfassenden Umbruch im Trainerteam an. Sportdirektor Rouven Schröder fordert eine klare Veränderung und verspricht offensiveren Fußball.

Read more »

WM-Generalprobe weckt bei Völler besondere ErinnerungenDie WM-Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft in Chicago gegen Co-Gastgeber USA ist für DFB-Sportdirektor Rudi Völler auch eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Read more »

„Kein Maulkorb“, aber: DFB will Fokus auf Sport statt PolitikDFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die Nationalspieler angesichts der Debatten um die weltpolitische Lage und um US-Präsident Donald Trump bei ihren

Read more »