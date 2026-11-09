Free-TV-Premiere: The Zone of Interest zeigt das tägliche Leben neben Auschwitz

Am 9. November strahlt das ZDF das Oscar-prämierte Drama The Zone of Interest. Der Film thematisiert die Lebenswelt von SS-Kommandant Rudolf Höß und seiner Familie direkt an der Mauer des Vernichtungslagers Auschwitz.

Das ZDF zeigt am Montag, den 9. November, um 22:15 Uhr die Free-TV-Premiere des international gefeierten Historiendramas "The Zone of Interest". Regisseur Jonathan Glazer präsentiert in diesem Werk eine schonungslose Darstellung der Alltagswelt rund um das Konzentrationslager Auschwitz. Der Film löst beim Publikum seit seiner Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 2023 massive Schockwellen aus, nicht aufgrund expliziter Gewaltdarstellungen, sondern durch die subtile Perspektive auf das bürgerliche Dasein der Kommandantenfamilie.

Idyllisches Zuhause an der Mauer des Grauens

Der Titel des Films bezieht sich auf das sogenannte "Interessengebiet", einen euphemistischen Begriff der SS für das Sperrgebiet um das Lager. Im Zentrum der Handlung steht SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß, dargestellt von Christian Friedel, der von 1940 bis 1943 als Kommandant die Abläufe im Klenzerlager steuerte. Seine Villa grenzt unmittelbar an die Außenmauer des Lagers, was zwei komplett gegensätzliche Welten auf engstem Raum vereint: Auf der einen Seite das schicke Familienidyll mit Kaffeekränzchen und spielenden Kindern, auf der anderen Seite die permanente Existenz der Vernichtungsmaschinerie.

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Die Ehefrau Hedwig, verkörpert von Sandra Hüller, pflegt eine Atmosphäre der vollständigen Ignoranz gegenüber dem Leid nebenan. Während ihre Besitzerin in einen Pelzmantel gehüllt ist, dessen ursprüngliche Eigentümerin ins Vernichtungslager deportiert wurde, genießt sie das bürgerliche Paradies. Das Publikum hört jedoch die Schreie der Häftlinge und sieht, wie diese auch im Garten und Haus der Hößs als Dienstmenschen arbeiten müssen. Diese permanente Nähe zur Barbarei schafft eine bedrückende, unerträgliche Atmosphäre, die den gesamten Film durchzieht.

Psychologische Widersprüche und die Banalität des Bösen

Jonathan Glazer gelingt es, die psychologische Widersprüchlichkeit und die totale Abwesenheit von Empathie der Täterfamilie präzise zu erkunden. Der Film illustriert eindrucksvoll Hannah Arendts Konzept der "Banalität des Bösen", indem er die alltägliche Normalität im Angesatz des industriellen Mordes zeigt. Es werden keine expliziten Szenen der Gewalt gezeigt, sondern der Fokus liegt auf der menschlichen Abgründigkeit und der Verachtung für das Leben, die in den handelnden Personen verankert ist. Diese künstlerische Entscheidung macht die historische Abbildung der Nazi-Barbarei umso wirkungsvoller.

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Darüber hinaus beleuchtet der Film die persönlichen Beziehungen innerhalb der Familie, insbesondere die Dynamik zwischen Rudolf und Hedwig Höß. Als Rudolf Höß die Versetzung nach Oranienburg antritt, wird dies für die Familie zur Zerreißprobe. Die Eheleute streiten sich intensiv über die Möglichkeit eines Wegzugs, während gleichzeitig nebenan Menschen vergast und gequält werden. Diese Konflikte werden parallel zur fortlaufenden Vernichtung ausgetragen, was die moralische Verrohung der Familie in den Fokus rückt.

Kritikerlob und internationale Auszeichnungen

Die filmische Umsetzung, die auf dem Roman "Interessengebiet" von Martin Amis basiert, wurde von der Kritik weltweit begeistert aufgenommen. Insbesondere die Leistung von Sandra Hüller sticht hervor, die ihre Rolle mit großer Präzision spielt und sich damit erneut einen Namen in Hollywood macht. Die amerikanisch-britisch-polnische Koproduktion konnte sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen und wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet. Die Auszeichnungen gingen in den Kategorien "Bester internationaler Film" sowie "Bester Ton".

Die Kombination aus historischer Authentizität und moderner Erzählweise macht "The Zone of Interest" zu einem bedeutenden Werk der Filmliteratur. Es fordert das Publikum auf, sich mit der Mechanik der Verbrechen und der Rolle der privilegierten Umgebung auseinanderzusetzen. Durch die Free-TV-Premiere am 9. November wird das Meisterwerk einem breiten deutschen Publikum zugänglich gemacht und lädt zur kritischen Auseinandersetzung mit einem der dunkelsten Kapitel der Geschichte ein.