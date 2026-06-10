Freedom Shield 2026: Multinationale Großübung der Panzerbrigade 45 startet in Litauen

Am 10. Juni 2026 eröffnete Brigadegeneral Christoph Huber die NATO‑großübung Freedom Shield 2026 in Pabrade. 2.900 Soldaten aus acht Ländern und rund 800 Fahrzeuge trainieren unter neuen Bedrohungsszenarien für die Zukunft der kollektiven Verteidigung.

Am 10. Juni 2026 versammelten sich in Pabrade, Litauen, rund 2.900 Soldaten aus acht NATO‑Mitgliedsstaaten, um die erste Großübung der neu gebildeten Panzerbrigade 45 zu starten.

Im Mittelpunkt der Eröffnungszeremonie stand Brigadegeneral Christoph Huber, Oberst der Bundeswehr und Kommandeur der Panzerbrigade 45, der aus einem Puma‑Schützenpanzer heraustrat und den anwesenden Truppen seine Wertschätzung aussprach. Die Übung, unter dem Codenamen \"Freedom Shield 2026\" geführt, ist die erste Brigadegefechtsübung des gesamten Großverbands sowie seiner zugehörigen Kampftruppen. Ziel sei es, die Interoperabilität der multinationalen Kräfte zu testen, gemeinsame Einsatzstandards zu festigen und die Bereitschaft gegenüber neuen, komplexen Bedrohungsszenarien zu stärken.

Die Teilnehmenden brachten etwa 800 militärische Fahrzeuge mit, darunter Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artilleriesysteme und gepanzerte Aufklärungseinheiten. In den folgenden Wochen sollten die Einheiten realitätsnahe Szenarien durchspielen, bei denen sie sowohl konventionellen Bedrohungen als auch asymmetrischen Gefahren wie Cyber‑Angriffen, Drohnen­schwärmen und elektrischen Störsendern ausgesetzt werden. Durch die Kombination aus taktischen Manövern, logistischen Herausforderungen und digitaler Kriegsführung erhalten die Soldaten ein umfassendes Bild moderner Kampfbedingungen.

Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Koordination zwischen Land-, Luft- und Cyberschutzkräften, wobei Drohnen für Aufklärung und Zielerfassung eingesetzt wurden, um die Entscheidungsfindung der Kommandanten zu beschleunigen. Der Auftakt der Übung war nicht nur ein militärisches, sondern auch ein symbolisches Signal für die erneuerte Verteidigungsbereitschaft der NATO im osteuropäischen Raum. Durch die enge Einbindung der deutschen Bundeswehr in die Planung und Durchführung von Freedom Shield 2026 demonstrieren Deutschland und seine Verbündeten ihre Verpflichtung zu kollektiver Sicherheit und Abschreckung.

Darüber hinaus bietet das Manöver den beteiligten Nationen die Möglichkeit, ihre neuen Waffensysteme und taktischen Konzepte zu erproben, während sie gleichzeitig wertvolle Erfahrungen im Umgang mit gemeinsamen Bedrohungen sammeln. Die Übung wird voraussichtlich bis Ende Juni andauern und mit einer abschließenden Evaluationsphase enden, in der die gewonnenen Erkenntnisse in zukünftige Verteidigungsstrategien einfließen sollen





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Freedom Shield Panzerbrigade 45 NATO-Übung Bundeswehr Lithuanien

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