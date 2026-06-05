Freedom Ship: Gigantisches Projekt einer schwimmenden Stadt wird wiederbelebt

Ein US-Unternehmen plant die Freedom Ship, eine schwimmende Stadt von 1,6 Kilometern Länge, die bis zu 80.000 Menschen beherbergen und nie in einem Hafen anlegen soll. Das Vorhaben, das bereits in den 1990ern existierte, umfasst Schulen, ein Krankenhaus, ein Stadion und ein eigenes Verkehrssystem. Trotz konkreter Pläne und optimistischer Aussagen des Unternehmenschefs bleibt die Verwirklichung ungewiss und hängt von Investoren und der Bewältigung technischer Herausforderungen ab.

Das Projekt einer schwimmenden Stadt, bekannt als Freedom Ship , nimmt Gestalt an. Ein US-amerikanisches Unternehmen plant ein Schiff, das in seinen Dimensionen jedes bisherige Kreuzfahrtschiff bei weitem übertreffen würde.

Nach den derzeitigen Plänen soll die Freedom Ship insgesamt 1,6 Kilometer lang, 240 Meter breit und über 30 Decks hoch werden. Bis zu 80.000 Menschen könnten sich gleichzeitig an Bord aufhalten, darunter dauerhafte Bewohner, Gäste und die Besatzung. Die Idee einer solchen schwimmenden Metropole ist dabei keineswegs neu; bereits in den späten 1990er-Jahren gab es erste Konzepte.

Nun versucht das Unternehmen Freedom Cruise Line International, die Pläne mit Hilfe des Architekturbüros Schopfer Associates sowie diverser Schiffbau- und Maritim-Experten wiederzubeleben und in die Tat umzusetzen. An Bord soll ein komplettes städtisches Angebot vorhanden sein. Vorgesehen sind Schulen, Hotels, Geschäfte, Parks, Banken, ein Krankenhaus und vielfältige Freizeiteinrichtungen. Dazu zählen unter anderem ein Sportstadion mit 15.000 Plätzen, eine Konzerthalle, ein Kongresszentrum, Museen, ein Wasserpark und ein zweistöckiger Food-Court.

Ein Aquarium, in dem Besucher tauchen können, ist ebenfalls Teil der Entwürfe. Für Kinder und Jugendliche sind Bildungsangebote vom Grundschulalter bis zum College-Niveau geplant. Aufgrund der enormen Ausdehnung des Schiffes planen die Entwickler ein eigenes Transportsystem; eine Straßenbahn soll verschiedene Bereiche verbinden.

Zudem sind rund 24 Kilometer Fußwege und mehrere Hektar Parkflächen vorgesehen. Anders als herkömmliche Kreuzfahrtschiffe soll die Freedom Ship dauerhaft auf den Weltmeeren unterwegs sein und nie in einem Hafen anlegen. Nach Angaben der Projektverantwortlichen wäre eine Weltumrundung etwa alle zwei Jahre möglich, bei einer Reisegeschwindigkeit von rund sieben Knoten. Aufgrund seiner gigantischen Größe kann das Schiff kaum in regulären Häfen anlegen.

Stattdessen soll es sich größtenteils in internationalen Gewässern aufhalten. Besucher und neue Bewohner würden dann per Fähre von nahegelegenen Küstenstädten zur schwimmenden Stadt gebracht. Ob das ambitionierte Projekt tatsächlich realisiert wird, ist derzeit alles andere als sicher. Ein offizieller Baubeginn steht noch nicht fest.

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 13,9 Milliarden Euro. Roger Gooch, Chef von Freedom Cruise Line International, zeigt sich jedoch optimistisch. Seinen Angaben zufolge könnte das Schiff innerhalb von drei Jahren fertiggestellt werden, sobald die Finanzierung gesichert ist. Damit bleibt die Freedom Ship vorerst ein gewagtesVorhaben.

Die Pläne für die schwimmende Megastadt sind konkret, doch ob sie jemals Realität werden, hängt maßgeblich von der Suche nach Investoren und der technischen Umsetzung eines der größten Schiffsprojekte der Geschichte ab. Die Idee, eine mobile Stadt auf dem Meer zu schaffen, fasziniert und wirft gleichzeitig zahlreiche Fragen hinsichtlich Technik, Recht, Infrastruktur und Lebens qualität auf





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