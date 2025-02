Freenet: 50-GB-Tarif für 9,99 € im Monat

Freenet bietet für eine begrenzte Zeit einen attraktiven Aktionstarif an, der beeindruckende 50 Gigabyte Datenvolumen für nur 9,99 Euro monatlich umfasst. Dieser Tarif beinhaltet 50 Gigabyte 5G-Datenvolumen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate. Der Angebot gilt dauerhaft, auch nach Ablauf von 24 Monaten.

Freenet bietet für eine begrenzte Zeit einen attraktiven Aktion starif an, der beeindruckende 50 Gigabyte Datenvolumen für nur 9, 99 Euro monatlich umfasst. Wir erklären euch, worauf ihr achten solltet und für wen dieses Tarifangebot besonders vorteilhaft ist. Aktuell könnt ihr bei Freenet einen Tarif im o2-Netz für nur 9, 99 Euro im Monat ergattern. Der Tarif beinhaltet großzügige 50 Gigabyte 5G-Datenvolumen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate.

Normalerweise kostet dieser Tarif 34,99 Euro pro Monat – ihr spart also knapp 72 Prozent. Zudem ist der Tarif monatlich kündbar erhältlich. Dafür zahlt ihr einmalig einen Anschlusspreis in Höhe von 9,99 Euro, der bei Laufzeitverträgen entfällt. Zudem bekommt ihr bei einer Laufzeit von 24 Monaten die ersten drei Monate geschenkt. Der günstige Preis gilt dauerhaft, also auch nach Ablauf von 24 Monaten. Aber Achtung: Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Falls ihr den Tarif nicht sofort benötigt: Der Vertragsbeginn kann flexibel verschoben werden. Die Details des Tarifs im Überblick: Anbieter: Freenet Netz: Telefónica / o2 Allnet- und SMS-Flat 50 Gigabyte 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) EU-Roaming, eSIM, VoLTE und WLAN Call inklusive Grundgebühr pro Monat: dauerhaft 9,99 Euro 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist Anschlusspreis von 9,99 Euro entfällt bei Laufzeit von 24 Monaten + 3 Monate geschenkt Prepaid oder monatlich kündbar, was ist besser? Erfahrt es in diesem Video: Lohnt sich heutzutage noch ein Prepaid-Tarif? Der Freenet-Deal ist ideal für alle, die viel schnelles 50-Gigabyte 5G-Datenvolumen zu einem niedrigen Preis suchen und dennoch eine umfangreiche Ausstattung wünschen. Für weniger als 10 Euro im Monat könnt ihr unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken. Zusätzlich erhaltet ihr großzügige 50 Gigabyte für mobiles Surfen, Spielen, Chatten und mehr – das sollte für die meisten von euch mehr als ausreichend sein. Darüber hinaus könnt ihr von eSIM, VoLTE und WLAN Call profitieren, die ohne zusätzliche Kosten enthalten sind. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, den Vertragsbeginn zu eurem Wunschtermin verschieben.





