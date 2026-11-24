Die Südtiroler Band Frei.Wild startet 2027 das Projekt 'Von Heimat zu Heimat'. Es umfasst ein Buch, einen Film und zwei Tourphasen: intimate Konzerte im März und Open-Airs im Juni in Natz.

Die Rockband Frei.Wild kündigt für das Jahr 2027 eine umfassende Tournee mit dem Titel "Von Heimat zu Heimat" an. Die Musiker Jonas Notdurfter, Jochen Gargitter, Christian Forer und Philipp Burger wollen ihre Geschichte auf zwei völlig unterschiedliche Arten live präsentieren.

Der Start der Reihe erfolgt im März in kleineren Sälen, gefolgt von sechs großen Open-Air-Konzerten im Sommer.

Das Projekt 'Von Heimat zu Heimat' im Detail

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Hinter dem neuen Projekt stehen ein Buch, ein Film und neue Musik, die alle das komplexe Thema Heimat behandeln. Seit der Gründung der Band begleitet dieses Motiv die Musiker und sorgt immer wieder für Diskussionen. Die vier Mitglieder reisten durch Südtirol, trafen Menschen und ließen sich von deren persönlichen Geschichten erzählen. Diese Begegnungen flossen direkt in die Entstehung des neuen Materials ein.

Der Begriff Heimat wird in diesem Kontext weit gefasst. Er steht nicht nur für einen geografischen Ort, sondern auch für Familie, Identität, Zusammenhalt und das Gefühl, an einem bestimmten Ort dazuzugehören. Die Musik soll diese emotionalen Ebenen vertonen und den Zuhörern einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt der Band geben. Das Projekt verbindet damit persönliche Erzählungen mit der künstlerischen Arbeit der Gruppe.

Kontroverse Vergangenheit und aktuelle Kritik

Die Bandposition ist dabei seit Jahren angreifbar. Weil Frei.Wild in ihren Liedern den Stolz auf die eigene Heimat besingt, werden sie in Deutschland bis heute kritisiert und teilweise sogar geächtet. Ein weiterer Punkt, der für Kontroversen sorgt, ist die Vergangenheit von Sänger Philipp Burger. Er war in seiner Jugend ein rechter Skinhead und äußert dazu heute ein klares Urteil. Burger bezeichnet sich selbst als "Arschloch in einer Arschloch-Szene" und will mit dieser Zeit abgeschlossen haben.

Trotz dieser klaren Distanzierung bleibt die Band für einige Beobachter umstritten. Viele Fans können die Haltung der Musiker nicht nachvollziehen, sehen sie doch in der Musik und der öffentlichen Wahrnehmung keine Widersprüche zur persönlichen Entwicklung der Mitglieder. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist somit ein zentraler, wenn auch schmerzhafter, Bestandteil des neuen Projekts.

Zwei Phasen: Intimität und große Bühnen

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Die Tournee ist in zwei klar voneinander getrennte Phasen unterteilt. Im März treten Frei.Wild in 13 Städten in kleineren Sälen auf. Das Programm beinhaltet eine Film-Preview, Lesungen, persönliche Gespräche mit der Band, Autogrammstunden und neue Songs in Akustik-Versionen. Diese enge Distanz zum Publikum ermöglicht eine unerwartete und sehr persönliche Ebene der Begegnung. Besonders intensiv ist der Auftritt in Nürnberg und Berlin, wo die Band jeweils zwei Shows an einem Tag absolviert.

Nach der intimen März-Tournee folgt im Sommer der harte Kontrast. Frei.Wild kehren mit sechs Open-Air-Konzerten auf große Bühnen zurück. Im Mittelpunkt stehen nun die bekanntesten Songs und großen Hits aus der langen Geschichte der Band. Diese Struktur erlaubt es den Fans, beide Seiten der Band kennenzulernen: die introspektive Künstlerpersönlichkeit und die rockige Performance. Eine Besonderheit ist die Beteiligung des Publikums an der Setlist. Die Fans können bei der Zusammenstellung der Songs mitentscheiden.

Festival-Auftakt in Natz im Juni

Der sommerliche Teil der Tournee beginnt am 23. Juni in Natz. Dort finden die Open-Air-Konzerte vom 23. bis zum 26. Juni statt. Das Festival in Südtirol lockt mit einem vielfältigen Line-Up, das nicht nur Frei.Wild umfasst. Neben den Südtirolern treten unter anderem die Folk-Metal-Band Alestorm, der Mallorca-Star Frenzy und die Volksmusik-Legenden Kastelruther Spatzen auf. Dieser Auftakt markiert den Start in die zweite Phase der "Von Heimat zu Heimat"-Reise, die die Band mit ihren Fans gemeinsam gestalten wird.