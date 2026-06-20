Freibad-Preise und Öffnungszeiten in Köln: Sommerliche Temperaturen und Preissteigerungen

Die aktuelle Situation in den Kölnischen Freibädern, inklusive Öffnungszeiten und Preissteigerungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.

Der Sommer meldet sich nach einigen kühleren Wochen eindrucksvoll in Köln zurück. Bis mindestens Dienstag werden Temperatur en von mehr als 30 Grad erwartet. Das Verlangen nach einer Erfrischung im kühlen Nass wächst, was die Freibäder spürbar füllt.

Wir liefern eine Zusammenfassung der derzeitigen Preise für Eintritt und Pommes. Ein wichtiger Hinweis: Laut einer Ankündigung der Kölnbäder vom Mittwoch werden die Tarife ab dem 1. Juli erhöht. Der Eintritt für einen Freibadbesuch wird für Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren um 20 Cent teurer.

Für Erwachsene steigt der Preis im Naturfreibad Vingst um 50 Cent, in den anderen Bädern um 60 Cent. Die Vergünstigungen durch den KölnPass bleiben davon unberührt. Ein dringender Ratschlag für alle Besucher: Prüft unbedingt die Freibad-Ampel. Die Öffnungszeiten der Bäder können sich je nach Wetter ändern und werden tagesaktuell auf der Internetseite der Kölnbäder angezeigt.

Erwachsene zahlen 6,30 Euro, für Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre werden 4,20 Euro fällig und für Kinder bis 6 Jahre sind es 0,50 Euro. Mo, Di, Do & Fr von 6.30 Uhr bis 20 Uhr. Mi von 6.30 bis 8 Uhr und erneut von 9.30 bis 20 Uhr. Sa & So von 9 bis 20 Uhr.

Der Eintritt beträgt 6,30 Euro für Erwachsene, 4,20 Euro für Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre und 0,50 Euro für Kinder bis 6 Jahre. Direkt am Bad befindet sich ein Parkplatz. Für Gäste ist die erste Stunde gratis, die zweite Stunde kostet einen Euro und ab der dritten Stunde werden zwei Euro pro Stunde fällig. Wer nicht zum Bad gehört, zahlt immer zwei Euro je Stunde.

Wenn die Ampel „grün“ zeigt, ist unter der Woche von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende von 9 bis 20 Uhr. Das Bad verfügt über keine eigenen Stellplätze. Daher wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Linie 12 stoppt am Zollstockgürtel, von dort sind es acht Minuten zu Fuß.

Die Bushaltestelle Leichweg, bedient von den Linien 130 und 134, liegt direkt vor dem Eingang. Unter der Woche ist entweder von 10 bis 20 Uhr oder von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Am Wochenende von 9 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro.

Kinder und Jugendliche (3 bis 18 Jahre) zahlen 4 Euro, Kleinkinder unter 3 Jahren 0,50 Euro. Das Bad stellt klar: Anders als in manchen Berichten behauptet, wird derzeit kein Becken saniert. Schwimmen ist also uneingeschränkt möglich. Sind die Plätze schnell belegt.

Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls eine Option: Zum Beispiel mit den Bahnlinien 3 oder 4 bis Dellbrück Hauptstraße oder Leuchterstraße, von dort weiter mit dem Bus 154 bis zur Haltestelle „Köln Waldbad“. Hier im Naturfreibad Vingst beträgt der Eintritt für Erwachsene 5,40 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 4 Euro, für Kinder unter sechs Jahren werden 0,50 Euro verlangt. Eine kleine Portion Fritten vom Kiosk kostet 4,50 Euro, die große 6,50 Euro.

Ein besonderes Extra: Auf zwei Grillplätzen darf man kostenlos selbst mitgebrachte Speisen grillen. Kostenfreie Parkmöglichkeiten sind vor dem Bad vorhanden. Alternativ bietet sich die Anfahrt mit der Bahnlinie 9 oder dem Bus 153 bis zur Haltestelle Vingst an. Auch die Busse 151 oder 152 bis zur Haltestelle Buchheimer Weg sind eine Möglichkeit





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