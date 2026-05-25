Freibäder im Kreis Gütersloh: Alles Wichtige für heiße Tage in der Saison 2026

Im Kreis Gütersloh gibt es einige Freibäder, die an heißen Tagen zur Abkühlung einladen. Hier gibt es alle wichtigen Infos im Überblick. Die 'NW' liefert einen Überblick über neun Badeorte für heiße Tage in der Saison 2026. Inklusive Preisen und Öffnungszeiten.

Wer im Kreis Gütersloh in diesen Tagen auf der Suche nach Abkühlung ist, kann einen Ausflug in eines der Freibäder machen. Hier gibt es alle wichtigen Infos im Überblick.

Im Kreis Gütersloh gibt es einige Freibäder, die an heißen Tagen zur Abkühlung einladen. Der Kreis Gütersloh bietet attraktive Bademöglichkeiten für alle Altersgruppen. Die 'NW' liefert einen Überblick über neun Badeorte für heiße Tage in der Saison 2026. Inklusive Preisen und Öffnungszeiten.

Das Nordbad Gütersloh bietet ein großes Schwimmerbecken mit mindestens 23,5 Grad und ein Nichtschwimmerbecken mit 24 Grad. Der Zehn-Meter-Turm im Nordbad ist ein Wahrzeichen des Bades und ein echtes Highlight. Das 50-Meter-Schwimmbecken mit acht Bahnen kann sich sehen lassen. Das Schwimmer- und das Sprungbecken ist montags von 6 bis 19 Uhr, dienstags bis samstags von 6 bis 20 Uhr, sonntags und feiertags von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Verler Freibad hat jeden Tag geöffnet - von montags bis freitags sogar ab sechs Uhr. Das Freizeit- und Erlebnisbad im Grünen hat viele Anziehungspunkte: Neben dem großzügigen Familienbereich mit Kinderplanschbecken und Kinderspielplatz warten die Sprunganlage mit Zehn-Meter-Turm sowie Strömungskanal und Whirlpool. Eine weitere Attraktion ist die drei Meter breite und zehn Meter lange Wellen-Breitrutsche.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze besitzen und den Bronze-Ausweis zusammen mit dem Schülerausweis vorzeigen, wenn sie ohne erwachsene Begleitperson in das Freibad möchten. Das Verler Freibad hat montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 7 bis 19 Uhr sowie an Feiertagen von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Das Freibad Rheda gibt es auch in dieser Saison viele Veranstaltungen und Aktionen für Groß und Klein.

Mit einer Wasserrutsche, einem Wasserspielplatz mit Piratenschiff sowie einem 50-Meter-Schwimmbecken lockt das Freibad Rheda junge sowie ältere Gäste in das 22 bis 24 Grad warme Wasser. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Öffnungszeiten und Preise leicht verändert. Das Bad hat in der Saison 2026 von montags bis samstags länger geöffnet. Damit sind die Öffnungszeiten nun genauso wie beim Freibad Wiedenbrück.

Die Preise wurden leicht nach oben angepasst, damit wurde die Preissenkung aus der letzten Saison wieder zurückgenommen. Liegewiese, Sonnenliegen und Chill-Zonen rund um das beheizte 50-Meter-Mehrzweckbecken (mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich) warten auf die ersten Gäste. Ein Wasserpilz und eine Breitrutsche sowie Massagedüsen und Nackenduschen runden den Wasserspaß in dem 1959 eröffneten Bad ab. Im Vergleich zum Freibad Rheda, startet das Freibad Wiedenbrück ab Montag, 1.

Juni in die Saison. Bis Mittwoch, 30. September können die Besucher dann täglich Bahnen ziehen und planschen. Im Schnitt 410 Badegäste kamen in der vergangenen Saison täglich ins Rietberger Freibad.

Zu den Attraktionen in Rietberg am Torfweg zählen eine Breitwellenrutsche, das Drei-Meter-Sprungbrett, der Kinder-Matsch-Bereich unterm Sonnensegel und ein Beachvolleyball-Feld. Bei den Eintrittspreisen und Öffnungszeiten gibt es im Vergleich zur Vorsaison einige Änderungen





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