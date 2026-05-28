Freibäder in Schwaben: Öffnungszeiten und Preise für die Saison 2026

Hier finden Sie alle Infos zu Preisen und Öffnungszeiten für die Freibäder in Schwaben. Ob zum Frühsport im Schwimmerbecken, zum Planschen mit den Kindern oder zum Sonnenbaden auf der Liegewiese: Ein Besuch im Freibad gehört für viele Menschen im Sommer einfach dazu.

Die Freibäder in Schwaben sind geöffnet. Hier finden Sie alle Infos zu Preise n und Öffnungszeiten auf einen Blick. Ob zum Frühsport im Schwimmerbecken, zum Planschen mit den Kindern oder zum Sonnenbaden auf der Liegewiese: Ein Besuch im Freibad gehört für viele Menschen im Sommer einfach dazu.

Wir haben die große Übersicht mit den aktuellen Infos, Eintrittspreisen und Öffnungszeiten für die Saison 2026 für Sie. Die Temperaturen steigen über 30 Grad und die Freibadsaison ist voll im Gange. Wir geben einen Überblick, in welchen Orten der Region es Bäder gibt und wann sie geöffnet haben. Für die bestmögliche Vergleichbarkeit erfahren Sie außerdem den regulären Tagespreis für Erwachsene sowie die Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche.

Die Freibäder in Schwaben sind einen Besuch wert. Wir haben die große Übersicht mit den aktuellen Infos, Eintrittspreisen und Öffnungszeiten für die Saison 2026 für Sie. Die Öffnungszeiten sehen in Aichach wie folgt aus: Dienstag bis Sonntag bis 20 Uhr, im Mai und September bis 19.30 Uhr. Bei Lufttemperaturen unter 19 Grad schließt das Freibad bereits um 18 Uhr.

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, ermäßigt sind es drei Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bezahlen 1,50 Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Die Adresse lautet Franz-Beck-Straße 2.

Das Freibad in Dasing hat jeden Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 19.15 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet vier Euro, für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren sind es 2,50 Euro. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren zahlen zwei Euro. Ab diesem Jahr kann man auch mit EC-Karte zahlen.

Das Bad ist Teil der Freizeitanlage Dasing an der Brandleiten 8. Das Meringer Freibad hat von Montag bis Freitag von 10.45 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen öffnet es bereits um 10 Uhr. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen zwei Euro Eintritt, Besucherinnen und Besucher ab 17 Jahren vier Euro. Die Adresse des Bades lautet Zettlerstraße 19.

Hat täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet - wenn das Wetter schön ist. Ansonsten öffnet das Bad erst um 14.30 Uhr. Frühschwimmer sind hier am Mittwoch richtig, da öffnet das Freibad im Juni und Juli bereits um 7 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, ermäßigte Karten gibt es für drei Euro.

Die Adresse des Bades lautet Parkstraße 3-5. Hat von Juni bis August täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, ermäßigt sind es drei Euro. Kleine Kinder haben freien Eintritt.

Das Bad mit Blick über das Zusamtal ist in der Burggasse 17 zu finden. Die Tageskarte für Erwachsene kostet sechs Euro bzw. vier Euro ermäßigt. Kinder und Jugendliche bezahlen 2,50 Euro. Geöffnet hat das Bad von Juni bis August täglich von 9 bis 20 Uhr; im Mai und September schließt es bereits um 19 Uhr.

Gerfriedswelle hat von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis liegt bei acht Euro, ab 16.30/17 Uhr sind es fünf Euro. Kinder haben freien Eintritt. Rabatte gibt es mit der Gerschthofen Card.

Die Adresse: Sportallee 24. Bei einer Tageshöchsttemperatur über 22 Grad und Sonne hat das Freibad täglich von 10 bis 19 Uhr (bei besonders gutem Wetter bis 20 Uhr) geöffnet. Liegt die Temperatur unter 20 Grad oder ist es stark bewölkt, so lauten die Öffnungszeiten 10 bis 11.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Hat es weniger als 20 Grad oder regnet es, bleibt das Bad geschlossen.

Auskunft gibt es unter 08238/2477 bei unklarer Wetterlage. Unter der Woche hat das Sunsplash von 10 bis 20 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für Erwachsene (Stand 2025) beträgt fünf Euro, an Sonn- und Feiertagen sind es sieben Euro. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren zahlen drei Euro, an Sonn- und Feiertagen vier Euro.

Die Adresse: Hauptstraße 56c. Baden im Warmwasserfreibad Singoldwelle ist Dienstag bis Sonntag zwischen 9 und 20 Uhr möglich. Einlassschluss ist um 19.30 Uhr, die Becken müssen um 19.45 Uhr verlassen werden. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt.

Ab 18 Uhr sind es vier Euro. Für Kinder und Jugendliche beträgt der Eintritt drei Euro und ab 18 Uhr 2,50 Euro. Die Singoldwelle liegt in der Badstraße 21. Es gibt sowohl einen Hallen- als auch einen Freibadbereich.

Wenn das Wetter schlecht ist, bleibt die Liegewiese geschlossen - der Hallenbetrieb läuft jedoch. Bei einer Badezeit von unter zwei Stunden zahlen Erwachsene 5,50 Euro Eintritt, über zwei Stunden sind es neun Euro. Senioren zahlen fünf Euro bzw. acht Euro, Kinder und Jugendliche drei Euro bzw. fünf Euro. Die Adresse lautet Badstraße 1.

Ab Mai lauten die Öffnungszeiten 11 bis 19 Uhr, Montag bis Sonntag. Die Kasse schließt jeweils eine Stunde vor dem Ende der Öffnungszeit





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