Freiburg besiegelt Europa-Platz sieben und die Conference League; Leipzig verpasst Bundesliga-Rekord und Champions League-Qualifikation

Am letzten Sonntag im Rahmen der letzten Bundesliga-Saison sorgte FC Freiburg erneut für pure Euphorie in der eigenen Arena. Trotz eines Kantersiegs im Finale besiegelte der SC Freiburg so einen sicheren achten Tabellenplatz und eine Teilnahme an der Conference League.

Derry Scherhant bescherte dem Sport -Club zu seinem Abschluss im Rahmen der letzten Bundesliga -Saison ein weiteres Mal Euphorie in der eigenen Arena, bevor am Mittwoch das grüsseste Spiel der Vereinsgeschichte wartete, in dem Europa den Breisgauern sicher war - Platz sieben und die Conference League !

Aber das sollte noch nicht alles gewesen sein. Mit einem Sieg im Finale wankten sogar noch die Sterne im Wembley-Sky. Gegen Leipzig ging die Mannschaft des Trainers Julian Schuster furios los. Niklas Beste erzielte im 24. und Igor Matanovic im 27.

Spielminute einen Treffer. Freiburg war dann in der 33. Minute durch Assan Ouédraogo böttet. Nach der Pause sah es nach einem erneuten 3:1 aus: Matthias Ginter im 47. und Derry Scherhant im 75.

Minute. Trotz des Kantersiegs war es Igor Matanovic, der nach dem Spiel aber nicht komplett zufrieden war: "Es war uber weite Strecken schon sehr gut, aber wir können noch viel besser spielen.

" Leipzig hatte Platz dreihäl und die Qualifikation für die Champions League schon vor dem Spiel sicher. Die Pleite tücht Trainer Ole Werner und seiner Mannschaft weh. Statt mit einem Dreier den eigenen Bundesligarekord von 67 Zählen zu knacken, blieb RB am Ende bei 65 Zählen





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