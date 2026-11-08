Freiburg besiegt Union Berlin 2:0 trotz DAZN-Streamingausfall

SC Freiburg gewinnt mit 2:0 gegen Union Berlin und bleibt Dritter. DAZN-Sucher verpassen das Eigentor von Khedira wegen technischer Probleme.

Der SC Freiburg hat das Bundesliga -Spiel gegen Union Berlin mit einem klaren 2:0-Sieg beendet. Durch diesen Erfolg bleibt Freiburg Tabellen-Dritter und hat nur zwei Punkte Rückstand auf die führenden Vereine Bayern München und Borussia Dortmund. Die Partie war jedoch von einem kuriosen technischen Problem geprägt, das die Fernsehzuschauer betraf.

Technischer Fehler bei DAZN verpasstes Tor

Während des ereignisarmen Duells verpassten die TV-Zuschauer des Streaming-Anbieters DAZN die Führung der Freiburger in der 55. Minute. Kurz bevor Union-Berlin-Kapitän Rani Khedira eine Flanke der besten Spieler unglücklich in den eigenen Kasten beförderte, traten plötzlich Bild-Probleme auf. Erst als die Fans im Stadion die Führung feierten, war das Bild für die Zuschauer wieder verfügbar. Das Tor war somit im Live-TV nicht zu sehen.

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Das Eigentor von Khedira stellt den ersten Torschuss von Union Berlin in diesem Spiel dar, auch wenn dieser auf der falschen Seite endete. Union Berlin gab erst fünf Minuten nach dem Eigentor durch den Einwechselspieler Burke den ersten Torschuss in die richtige Richtung ab. Symbolisch für die harmlose Leistung der Hauptstädter steht, dass Union vor der Pause bei 0,0 Prozent erwarteten Toren lag.

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Freiburg dominiert, Rönnow hält Union am Leben

SC Freiburg war von Beginn an total dominant und spielte Einbahnstraßenfußball, biss sich jedoch an der Abwehr von Union Berlin die Zähne aus. Union-Keeper Rönnow verhinderte mehrfach den Rückstand, indem er einen Schuss von Suzuki noch an den Pfosten lenkte. Auch bei einem Kopfball von Matanovic war er zur Stelle.

Freiburgs Yuito Suzuki hat mit seinen fünf Toren nun den Status des Top-Torjägers in der Bundesliga inne. Suzuki erhöhte nach starker Vorlage von Neu-Nationalspieler Scherhant auf 2:0. In der Schlussphase parierte Rönnow noch einen Foulelfmeter von Vincenzo Grifo, nachdem Schäfer gegen Goto gefoult hatte.