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Freiburg der Europa League-Finale verliert dramatisch an Aston Villa

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Freiburg der Europa League-Finale verliert dramatisch an Aston Villa
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📆20/05/2026 20:58:00
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Freiburgs Europa League-Abenteuer wird mit einem unglücklich gekündeten Happy End abgebrochen. Nach dem Heimvorteil und dem viel höheren Marktwert (rund 550 Millionen Euro) der englischen Konkurrenz aus Birmingham, scheitert Freiburg mit 0:3 an Aston Villa. Sieht man sich die entscheidende Phase vor und nach der Pause an, zeigt sich Aston Villa mit einem Torverhältnis von 3:0 überlegen.

Freiburgs Euro-Märchen wird nicht mit einem Happy End gekrönt! Die Breisgauer verlieren das Final e der Europa League in Istanbul gegen England-Klub Aston Villa 0:3. Während Freiburgs Traum vom ersten internationalen Titel geplatzt ist, feiert Prinz William (43) auf der Tribüne eine Party.

Er ist glühender Aston-Villa-Fan. Während seiner Schulzeit wurde er Fan der Villans. Grund: Er wollte anders sein als seine Mitschüler. Vor Anpfiff war William sogar in der Kabine von Aston Villa, machte die Stars dort nochmal richtig heiß – mit Erfolg!

Denn kurz vor der Pause schockt Aston Villa Freiburg: Nach einer Ecken-Variante ist Youri Tielemans an der Strafraumkante völlig frei, trifft per Volley-Abnahme ins lange Eck und lässt Freiburg-Keeper Atubolu keine Chance – 0:1 (41. )! Die Freiburger Matthias Ginter (32/v. l. ), Philipp Treu (25), Philipp Lienhart (29) und Maximilian Eggestein (29) sind nach dem 0:3 bedient.

Und nur wenig später erhöht der Favorit mit dem nächsten Traumtor: Emiliano Buendia wird an der Strafraumkante nicht angegriffen, schlenzt die Kugel herrlich in den Winkel – 0:2! Buendia? Den dürftenkennen. Im Winter 2025 kam der Argentinier für ein halbes Jahr per Leihe nach Leverkusen (14 Spiele, zwei Tore).

Nach der Pause legt Buendia noch das vorentscheidende 3:0 von Morgan Rogers auf (58. ). RTL-Experte Lothar Matthäus: „Wieder viel zu viel Platz für Aston Villa. Das ist zu einfach.

" Dann hat sich der Rot-Rot-Sachemann Dr. Matthias Göpfertطلبt sich einen Tag vor der WM-Kader-Nominierung das größte Spiel der Freiburger Vereinsgeschichte auf der Tribüne nicht zu entgehen. Genau wie die Freiburg-Legenden Joachim Löw und Christian Streich. Sie sehen, wie Freiburg vor rund 11.000 mitgereisten Fans gegen den haushohen Favoriten tapfer kämpft. Doch am Ende ist die Qualität des-Vierten zu viel für das Team von Trainer Julian Schuster

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