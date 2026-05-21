Freiburg-Fan Felix und die Katze von Istanbul: Eine unverhoffte Freundschaft

Ein kleiner Freiburg-Fan namens Felix und eine Katze, die im Istanbuler Beşiktaş Park herumtrug, verbindet eine unverhoffte Freundschaft. Während des Endspiels zwischen Freiburg und Aston Villa sah man Felix mit der Katze auf der Tribüne. Die Katze wurde von einem Ordner an Felix gegeben und Felix nahm sie auf den Arm. Die Begegnung mit der Katze kam völlig überraschend und sorgte für Aufsehen.

NEWS TEXT: und Aston Villa (0:3) in Istanbul gab es nicht nur Fußball-Drama – sondern auch einen tierischen Fan -Liebling! Schon einen Tag vor dem Endspiel im Beşiktaş Park sorgte eine Stadion- Katze für Aufsehen.

Während der Pressekonferenzen huschte sie durch den Medienbereich, beim Abschlusstraining des Sport-Clubs machte sie es sich entspannt am Spielfeldrand bequem. Journalisten fotografierten den tierischen Besucher, Fans feierten die Samtpfote schon vor dem Anpfiff als heimlichen Final-Star. Doch am Mittwochabend wurde die Katze endgültig berühmt! Während Freiburgs bitterer 0:3-Finalniederlage gegen Aston Villa tauchte sie plötzlich auf der Tribüne im Arm eines kleinen Freiburg-Fans auf: Felix (11).

Die Kameras fingen die Szene sofort ein – und plötzlich sprach das Netz nicht nur über Tore, sondern über „die Freiburg-Katze“. Mutter Judith Christina Retz erklärt gegenüber BILD: „Die Katze chillte im Stadion und Felix hat sie einfach auf den Arm genommen. Wir haben selbst zwei Katzen und er liebt diese Tiere.

Felix ist ein echter SC-Fan durch und durch, wie seine Mutter erzählt: „Er war mit etwa sechs Monaten das erste Mal im Stadion, geboren und aufgewachsen in Hörweite des Dreisamstadions. Schon immer Fan. Felix und seine Mama waren zusammen in Istanbul. Auch sein älterer Bruder (19) war beim Spiel, allerdings mit Freunden unterwegs.

Und die Leidenschaft geht offenbar weit über normales Fan-Sein hinaus: „Als er im Kindergarten war, träumte er davon, mal ‚Ultra‘ zu werden, und mischt auch in Freiburg gerne lautstark die Südkurve auf. Die Reise nach Istanbul war für die Familie ein ganz besonderes Erlebnis. Sogar die Schule spielte mit: „Er wurde von der Schule für den Ausflug hierher sogar befreit. Die Begegnung mit der Katze kam dann völlig überraschend: „Wir saßen in der 3.

Reihe und haben die Katze am Spielfeldrand gesehen und von einem Ordner überreicht bekommen. Mitnehmen darf Felix seinen neuen tierischen Freund leider nicht, wie seine Mutter sagt: „Die Katze müssen wir leider schweren Herzens im Stadion lassen, ich denke, das gäbe Probleme im Flugzeug.

Am Donnerstag geht es für die Familie zurück nach Freiburg – und für Felix direkt wieder in den Alltag: „Wir fliegen gegen 13 Uhr zurück nach Freiburg und am Freitag schreibt Felix direkt eine Arbeit in der Schule. Mal sehen, wann er zum Lernen kommt. Auch wenn Freiburg das Finale verlor: Die Katze von Istanbul bleibt für viele Fans die heimliche Siegerin des Europa-League-Abends





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