Freiburg scheitert in Istanbul gegen Aston Villa mit 0:3. Der Traum vom ersten internationalen Titel ist geplatzt. Während Julian Schuster frustriert ist, feiert Prinz William auf der Tribüne eine Party. Der britische Thronfolger ist ein leidenschaftlicher Aston-Villa-Fan.

Freiburg scheitert in Istanbul gegen Aston Villa mit 0:3 . Der Traum vom ersten internationalen Titel ist geplatzt. Während Julian Schuster frustriert ist, feiert Prinz William auf der Tribüne eine Party.

Der britische Thronfolger ist ein leidenschaftlicher Aston-Villa-Fan. Während seiner Schulzeit wurde er zum Anhänger der Villans – aus einem besonderen Grund: Er wollte anders sein als seine Mitschüler. Vor dem Anpfiff war William sogar in der Kabine von Aston Villa und machte die Stars dort nochmal richtig heiß – mit Erfolg!

Denn kurz vor der Pause schockte Aston Villa die Breisgauer: Nach einer Ecken-Variante stand Youri Tielemans an der Strafraumkante völlig frei, traf per Volley-Abnahme ins lange Eck und ließ Freiburg-Keeper Atubolu keine Chance – 0:1 (41. ). Und nur wenig später erhöhte der Favorit mit dem nächsten Traumtor: Emiliano Buendia wurde an der Strafraumkante nicht angegriffen, schlenzte die Kugel herrlich in den Winkel – 0:2! Buendia?

Den dürften Fußball-Fans noch aus der Bundesliga kennen. Im Winter 2025 kam der Argentinier für ein halbes Jahr per Leihe nach Leverkusen (14 Spiele, zwei Tore). Nach der Pause legte Buendia noch das vorentscheidende 3:0 von Morgan Rogers auf (58. ).

RTL-Experte Lothar Matthäus: „Wieder viel zu viel Platz für Aston Villa. Das ist zu einfach.

“ Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ sich einen Tag vor der WM-Kader-Nominierung das größte Spiel der Freiburger Vereinsgeschichte auf der Tribüne nicht entgehen. Genau wie die Freiburg-Legenden Joachim Löw und Christian Streich. Sie sahen, wie Freiburg vor rund 11.000 mitgereisten Fans gegen den haushohen Favoriten tapfer kämpfte. Doch am Ende war die Qualität des Premier-League-Vierten zu viel für das Team von Trainer Julian Schuster.

Krass: Aston Villa hat einen Marktwert von knapp 550 Millionen Euro – fast dreimal so viel wie Freiburg. Die beste Chance für die Schuster-Elf vergab Freiburg-Legende Höfler im letzten Spiel seiner Karriere (17. ).

Außerdem hielt Argentiniens Weltmeister-Torwart Martinez einen Distanz-Knaller von Manzambi (34. ). Auch wenn es am Ende nicht für den Titel reichte, darf Freiburg mächtig stolz auf das Euro-Märchen zurückblicken





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