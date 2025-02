Freiburg siegt dank Eigentors bei St. Pauli

Der SC Freiburg hat den FC St. Pauli in einem emotionalen Bundesliga-Heimspiel mit 1:0 besiegt. Das Tor fiel in der Schlussminute durch ein Eigentor von Philipp Treu.

Der FC St. Pauli hat ein emotionales Bundesliga -Heimspiel noch verloren. Begleitet von der Debatte um die Stadionhymne des Klubs und dem Duell der beiden Eggestein -Brüder, unterlag der Aufsteiger dem SC Freiburg mit 0:1 (0:0). St. Pauli suchte vor allem über die linke Seite mit Dribbler Elias Saad den Weg in den Freiburger Strafraum, doch die erste große Chance gehörte den Gästen.

Freiburg, mit der Empfehlung von zwei 1:0-Siegen in Folge in den Norden gereist, konterte über Ritsu Doan, der allerdings zu zentral auf Torhüter Nikola Vasilj abschloss (13.). Danach lieferten sich beide Teams viele Zweikämpfe im Mittelfeld ohne großen Offensiv-Ertrag - und auch im Brüderduell zwischen St. Pauli-Stürmer Johannes Eggestein und Freiburgs Taktgeber Maximilian Eggestein waren keine Vorteile zu ermitteln. Nach der Halbzeitpause blieb Freiburg am Drücker, Grifos Freistoß war deutlich hochwertiger als sein Versuch aus elf Metern, doch erneut war Vasilj auf dem Posten (57.). Auch Merlin Röhl (64.) näherte sich dem Führungstreffer an, zielte aber zu hoch. Am Ende jubelten die Gäste aber. Das Tor für den Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga fiel erst in der 88. Minute, weil Philipp Treu einen Schuss von Christian Günter noch ins eigene Netz lenkte.





