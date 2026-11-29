RB Leipzig holt sich in der Nachspielzeit einen Punkt gegen Freiburg. Philipp Lienhart ist enttäuscht, Derry Scherhant sorgt für Kontroversen im Spiel.

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig endete mit einem umstrittenen Remis, nachdem Freiburg die Führung in der Nachspielzeit noch hatte abgeben müssen. Die Breisgauer führten kurzzeitig in der Bundesliga und zogen am Sonntag nachmittags an den FC Bayern vorbei, doch dieser Moment der Führung blieb nur von kurzer Dauer. Der Leipziger Spieler Baumgartner sorgte in den Minuten der Nachspielzeit für den Ausgleich, was den Sieg für Freiburg im letzten Moment zunichtemachte. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2-Unentschieden, welches die Stimmung im Stadion nachhaltig bestimmte und die Tabellenführung wieder verteilte.

Scherhant im Mittelpunkt beider Lager

Das Duell zwischen den jungen deutschen Talenten Derry Scherhant für Freiburg und Brajan Gruda für Leipzig stand im Fokus, da beide bei den jüngsten Länderspielen als neue Flügelkräfte der deutschen Nationalmannschaft diskutiert wurden. Scherhant, 24 Jahre alt, befand sich doppelt im Mittelpunkt des Geschehens, sowohl durch positive als auch negative Ereignisse. Zuerst profitierte sein Team von seiner assistierenden Leistung, als Igor Matanovic in der elften Minute das 1:0 erzielte. Diese Führung resultierte aus einer Top-Flanke, die das Spieltempo und die Moral der Breisgauer zunächst stark anstieg ließ und die Überlegenheit Freiburgs kurzzeitig unterstrich.

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Eggestein und Nkunku im Elfmeter-Duell

Die Effizienz von Freiburg zeigte sich erneut, als Maximilian Eggestein nach einer Videobeweis-Prüfung einen Handelfmeter sicher zum 2:0-Anstieg verwandelte. Dieser Treffer fiel in der 43. Minute und schien das Spiel endgültig zu entscheiden, da Freiburg nun doppelt führte und die Kontrolle über das Match behielt. Doch der Verlauf des Spiels änderte sich dramatisch, als Scherhant in der 53. Minute einen Fouls beging, der einen weiteren Elfmeter für RB Leipzig zur Folge hatte. Christopher Nkunku nutzte diese Chance aus und erzielte mit einem Schuss von 117 Stundenkilometern das 2:1, wodurch das Spiel wieder komplett offen wurde und die Spannung sich verdichtete.

Nachspielzeit bringt den Ausgleich für Leipzig

Den entscheidenden Moment für RB Leipzig steuerte Baumgartner bei, der in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Dieser Treffer raubte Freiburg den Sieg und sorgte für immense Enttäuschung bei den Heimmannschaften und deren Fans, die den Sieg noch in greifbarer Nähe sahen. Philipp Lienhart, ein Spieler von Freiburg, zeigte deutlich seine Frustration über den Verlust des Sieges, da die Mannschaft die Führung nicht bis zum Schlusspfiff hatte verteidigen können. Dieser Moment der Schwäche nutzte Leipzig, um aus einer schwierigen Situation noch einen Punkt herauszuholen und die Frustration der eigenen Mannschaft nach den vorherigen Niederlagen abzubauen.

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Augsburg setzt Hoffenheim einen Strich durch die Rechnung

Gleichzeitig sorgte der FC Augsburg für einen deutlichen Rückschlag der TSG Hoffenheim in der Bundesliga, indem die bayerischen Schwaben auswärts mit 4:0 gewannen. Dieser Sieg verschaffte Augsburg Selbstvertrauen für das anstehende Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum, während Hoffenheim bereits die siebte Liga-Niederlage in dieser Saison hinnehmen musste. Die Partie war geprägt von einer frühen Roten Karte für den Hoffenheimer Verteidiger Mats Rots, der wegen einer Notbremse in der 20. Minute den Platz verlassen musste, was das Spiel für die TSG von Beginn an erschwerte und den Weg für die Dominanz von Augsburg ebnete.

Torjäger und Auswirkungen auf die Tabelle

Die Tore für Augsburg erzielten Yannik Keitel in der zwölften Minute, Fabian Rieder in der 23. Minute, Marius Wolf in der 34. Minute und Juma Bah kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute und sieben Sekunden darüber hinaus. Vor 21.686 Zuschauern demonstrierten die Schwaben ihre Effektivität in Überzahl, während die TSG lange in Unterzahl agieren musste und wenig Gegenwehr leisten konnte. Für Hoffenheim bedeutet diese Niederlage weiterhin Abstiegsangst, während Augsburg dank des deutlichen Erfolgs einen Sprung in die obere Tabellenhälfte anpelet und seine Pokalchancen gegen Bochum am kommenden Mittwoch gestärkt sehen kann.