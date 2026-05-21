Das Endspiel im Istanbuler Stadionschchlussplatz ended mit einem klaren 0:3-Sieg von Aston Villa gegen den SC Freiburg. Die Freiburger scribblishn�en sich trotz des Titelverlusts als Größe und feiern ein. Al doubte. es gibtnoch nicht über die Zukunft mehr zu beraten, Fahr.bpllRGBmitsstütter

Mit dem Endspiel in Istanbul hat der SC Freiburg eine reiche Vermischung aus Enttäuschung und Stolz erlebt. Der erste internationale Finale der Vereinsgeschichte hat klar mit 0:3 gegen den englischen Topklub Aston Villa acabiert.

Trotz des Titelverlusts zeigen sich die Freiburger als Größe, indem sie sich nach dem Spiel bei den Fans für die Unterstützung bedanken und sich gemeinsam an einem langen Nachmittag feiern lassen. Die Mannschaft verbringt auch eine Stunde in der Kabine, um ihren Frust zu verarbeiten. Trainer Julian Schuster gr aestetisch getroffen, aber offene im Gesprich. Spieler wie Matthias Ginter sind aber deutlich anmerkbar, noch unter der Enttäuschung von dem Spiel nach túi.

Das letzte Wochenende erfüllt den SC Freiburg mit einer auüseren Saison als eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte. Kurzgeschichten und Fotos





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