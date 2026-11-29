Bisher durfte die FDP ihre Vorhaben nicht mit Stimmen der AfD durchsetzen. Nun hat der Parteivorstand den Abgrenzungsbeschluss geändert – wie weit reicht der neue Kurs?

durchzusetzen. Absprachen oder direkte Zusammenarbeit soll es aber auch weiterhin nicht geben, wird in einem neuen Beschluss festgehalten, den der Vorstand am Abend beschloss. Dieser neue Beschluss bezieht sich aber nicht mehr namentlich auf die AfD, sondern allgemein auf „extreme Parteien“.

Ein Parteisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht von „Politico“. Der neue Vorstandsbeschluss lautet: „Die FDP richtet ihr Abstimmungsverhalten an der Sache aus, unabhängig von der Zustimmung oder Ablehnung anderer Parteien. Mandatsträger sind in ihrer Entscheidung grundsätzlich frei. Mit extremen Parteien gibt es keine Absprachen, Zusammenarbeit oder Koalitionen.

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“ Der alte Beschluss von 2020 hingegen stellte noch ein Bekenntnis zur Mitte voran und bezog sich ausdrücklich auf die AfD: „Wir Freie Demokraten stehen für eine Politik der Mitte. Es ist unsere Grundüberzeugung, dass es eine Brandmauer gegen Rechts geben muss. Wir bekräftigen daher, dass wir grundsätzlich auf allen Ebenen ablehnen, mit der AfD zusammenzuarbeiten oder eine Abhängigkeit von der AfD in Kauf zu nehmen.