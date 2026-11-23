Nach dem Tod von Hubert Aiwanger wählen die Freien Wähler eine neue Führung: Digitalminister Fabian Mehring und Landrätin Tanja Schweiger übernehmen die Doppelspitze in Bayern.

Die Freien Wähler haben in Bayern einen entscheidenden Schritt zur Neuausrichtung ihrer Parteiführung vollzogen, nachdem Hubert Aiwanger verstorben war. Digitalminister Fabian Mehring soll künftig Teil einer Doppelspitze sein, während der zweite Vorsitz an einen Vertreter aus der Kommunalpolitik geht. Diese strukturelle Entscheidung soll sicherstellen, dass sowohl die Staatsregierung als auch die kommunale Basis gemeinsam an der Parteispitze vertreten sind. Der Wahlkonferenz war eine intensive Auseinandersetzung mit der politischen Nachfolge vorausgegangen.

Neue Doppelspitze bei den Freien Wählern

Fabian Mehring tritt als neuer Kopf der parteiinternen Führung in Erscheinung und übernimmt eine der beiden Vorsitzendenpositionen. Sein Kollege aus der Kommunalpolitik wird als zweiter Vorsitzender fungieren, um die traditionelle Verwurzelung der Partei in den Gemeinden zu stärken. Mit dieser Konstellation entsteht ein Gleichgewicht zwischen Regierungserfahrung und lokaler Praxis. Die Entscheidung markiert das Ende einer Ära unter Hubert Aiwanger und den Beginn einer neuen kollektiven Führung.

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Tanja Schweiger gilt unter den Mitgliedern und Abgeordneten als Favoritin für den zweiten Platz in der Doppelspitze. Sie würde damit nur wenige Wochen nach dem Ableben von Aiwanger eine neue politische Aufgabe übernehmen. Die 48-Jährige hat sich durch ihre Rolle als Landrätin des Landkreises Regensburg tief in der bayerischen Kommunalpolitik verwurzelt. Genau dort liegen traditionell die Wurzeln und eine der großen Stärken der Freien Wähler. Schweiger kennt die Basis der Partei sehr gut und meldete sich stets zu Wort, wenn Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung an ihre Grenzen kamen.

Politisch hinterlässt Hubert Aiwanger mehr als nur einen Posten bei den Freien Wählern. Er war nicht nur Parteichef, sondern auch Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. Diese Machtfülle wird nun auf mehrere Schultern verteilt werden, um die Stabilität der Koalition zu gewährleisten. Die Verteilung der Ämter erfolgt in enger Abstimmung mit den Kooperationspartnern aus der CSU. Ministerpräsident (59, CSU) benötigt einen stabilen Koalitionspartner, da die CSU mit derzeit 36 Prozent laut einer Civey-Umfrage vom 14. November weit von einer eigenen Mehrheit im Bayerischen Landtag entfernt ist.

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Nachfolger im Bayerischen Kabinett bestätigt

Thorsten Glauber wird neuer Vize-Ministerpräsident von Bayern und übernimmt damit eine der höchsten Ämter im Freistaat. Bisher war er bayerischer Umweltminister und gilt als erfahrene Kraft in der bayerischen Politik. Seine Ernennung soll die Position der Freien Wähler in der Staatsregierung festigen und die Koalition nach dem schweren Verlust stabilisieren. Glauber tritt in die Fußstapfen von Aiwanger in dieser speziellen Rolle, die oft politische Balanceaufgaben erfüllt.

Tobias Gotthardt wird Aiwangers Nachfolger im Wirtschaftsministerium und führt das Geschäft nun auf ministerieller Ebene. Er war seit 2023 Aiwangers Staatssekretär und führte nach dessen Tod bereits die Geschäfte im Ministerium. Die Freien Wähler gaben diese Personalie ebenfalls auf der Pressekonferenz bekannt. Gotthardt kennt die Strukturen des Ministeriums bestens und soll die Arbeit nahtlos fortsetzen. Felix Locke übernimmt parallel die Rolle des neuen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium.

Basis und Koalition reagieren auf den Wandel

Erst am Wochenende hatten die Freien Wähler in ihrer Heimat Abschied von Hubert Aiwanger genommen. Er wurde in Inkofen bei Landshut im Familiengrab beigesetzt. Mehr als 1000 Trauergäste wurden für die Zeremonie erwartet. Seine Partnerin Tanja Schweiger hatte zuvor über die öffentliche Beisetzung gesagt: "Hubert war ein Mann des Volkes, deswegen ist es doch selbstverständlich, dass alle zu seiner Beisetzung kommen dürfen, die ihn mochten und schätzten." Diese Worte unterstreichen die enge Bindung zwischen dem verstorbenen Politiker und der Bevölkerung.

Für die Freien Wähler beginnt damit eine neue Zeit ohne das einzige Gesicht, das die Partei über viele Jahre geprägt hat. Die aktuellen Umfragewerte liegen bei zehn Prozent, was eine konsistente Führung notwendig macht. Die Koalition mit der CSU bleibt weiterhin bestehen, auch wenn sich die Dynamik durch die neue Doppelspitze verändern wird. Beide Seiten sind darauf angewiesen, die politische Stabilität in Bayern zu wahren und gemeinsame Vorhaben voranzutreiben.