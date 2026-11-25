Prostitution nur unter engen Bedingungen, Mindestalter 21, Kunden in der Pflicht: Was die Kommission gegen sexuelle Ausbeutung vorschlägt.

Aino Akay, Volontärin der FUNKE-Zentralredaktion, erklärt, warum sexistische Witze, Kommentare und geteilte Videos Anfang einer Radikalisierung sein können. Frauenfeindlich motivierte Straftaten haben laut BKA fast um die Hälfte zugenommen, knapp 60 Prozent werden dem rechten Spektrum zugeordnet.

„Gegen diese Gewalt braucht es konsequentes Handeln – und gegen den Hass im Alltag braucht es Widerspruch: in der WhatsApp-Gruppe, in der Kneipe und am Küchentisch. “, ohne dass eine Behörde davon weiß. Nur eine hat den Anmeldenachweis in der Tasche. Das ist ein Gedankenspiel, aber es trifft ungefähr das Verhältnis, das die Statistik zeichnet.

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Die Anmeldepflicht im Prostituiertenschutzgesetz von 2017 sollte sie schützen. Eine Evaluierung des Gesetzes zeigte im vergangenen Jahr aber deutliche Lücken beim Schutz vor Ausbeutung, Zwangsprostitution und Menschenhandel. Prostituiertenschutz: Kein Verbot, aber ein Risiko für Kunden Die Kommission schlägt vor, Prostitution künftig nur noch unter eng gefassten, gesetzlich festgelegten Voraussetzungen zuzulassen. Verstöße sollen stärker sanktioniert werden.

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Vor allem Kunden und Betreiber sollen mehr Pflichten bekommen. Ein wichtiger Schwerpunkt: Kunden und Kundinnen sollen sich strafbar machen, wenn sie sexuelle Dienstleistungen bei nicht angemeldeten Prostituierten in Anspruch nehmen. Weitere Vorschläge betreffen ein Mindestalter von 21 Jahren, mehr Kontrollbefugnisse für die Polizei und die Regulierung von Prostitutionsplattformen.

Außerdem soll die digitale Fachberatung gestärkt werden. Prien sprach von einem „Paradigmenwechsel“. Sie sagte: „Ich werde mich dafür einsetzen, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der Prostitution nur noch dort erlaubt, wo der Schutz für die Betroffenen gewährt wird.

“ Und weiter: „Die konkrete Ausgestaltung werden wir mit den anderen Ressorts und Ländern jetzt angehen. “Auch die Anmeldung soll sich ändern. Sie soll leichter zugänglich werden, spezifische Beratung ermöglichen und helfen, Gefährdungen früh zu erkennen. So sollen mehr Prostituierte erreicht werden undbekommen.

Entscheidend sei, dass die Anmeldung den Schutz verstärke und nicht als bloßer Formalismus abschrecke, heißt es aus dem Ministerium. Ich werde mich dafür einsetzen, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der Prostitution nur noch dort erlaubt, wo der Schutz für die Betroffenen gewährt wird.führt die geringe Zahl der Anmeldungen auf die Sorge vor Stigmatisierung und Datenweitergabe zurück. Schon vor der Übergabe hatte er schärfere Auflagen abgelehnt, etwa Überlegungen in der Union, dass Kunden sich den Nachweis zeigen lassen sollen.

Unangemeldete Prostituierte hätten dann Mühe, Kunden zu finden, warnte der Verband. Ein Mindestalter von 21 Jahren würde aus seiner Sicht dazu führen, dass jüngere Prostituierte illegal und noch schutzloser weiterarbeiten. Kommissionsvize Helga Gayer betonte, wie unterschiedlich die Gruppe zusammengesetzt ist: „Die sehr heterogen zusammengesetzte Expertengruppe ist geeint von dem Bestreben, den Prostituiertenschutz in Deutschland deutlich zu verbessern, wozu unter anderem die Vorschläge zum Schutz der unter 21-Jährigen beitragen werden.

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“ In der Union gibt es Forderungen nach einem Sexkaufverbot nach dem Nordischen Modell. Es gilt etwa in Schweden: Der Verkauf sexueller Dienstleistungen bleibt straffrei, der Kauf ist strafbar. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte vor einem Jahr gesagt: „Wir müssen die Prostitution und den Sexkauf hierzulande endlich auch verbieten.

“Weitere Empfehlungen sollen derweil noch folgen, vorwiegend zu nicht gesetzlichen Maßnahmen. Sie sollen bis zum Frühjahr 2027 vorliegen. Welche der jetzigen Vorschläge in welcher Form umgesetzt werden, richtet sich nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben und der praktischen Umsetzbarkeit. Das Ministerium möchte zudem Bürokratie abbauen und Länder und Kommunen entlasten.

Bislang sieht die Wirklichkeit anders aus: Fünf von sechs, so das Bild vom Anfang, stehen außerhalb des Systems, das sie schützen soll. Ob sich künftig mehr von ihnen melden, hängt auch davon ab, ob die Anmeldung wirklich leichter wird, wie es die Kommission will. Und davon, ob ihr Schutz dann mehr bedeutet als ein Eintrag bei der Behörde. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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