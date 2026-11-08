Freigabe der Paretzer Straße: Ende der Sperrung am 20. November in Potsdam

Die Paretzer Straße und der Radweg in Potsdam werden am 20. November wieder für den Verkehr freigegeben. details zu Umleitungen und Baufortschritt.

Der Landesbetrieb Straßenwesen gibt die Sanierung der Paretzer Straße im Nordosten Potsdam s als abgeschlossen bekannt. Die Infrastrukturmaßnahmen an der Landesstraße 92 und dem benachbarten Radweg sollen bis zum 20. November vollständig abgeschlossen sein. Danach werden die betroffenen Streckenabschnitte wieder unbegrenzt für den öffentlichen und privaten Verkehr freigegeben sein.

Zeitplan und Baufortschritt an der L 92

Die Arbeiten an der Paretzer Straße, die auch als Landesstraße 92 klassifiziert ist, laufen laut Aussage des Landesbetriebs Straßenwesen wie geplant. Seit dem 1. September findet die Instandsetzung zwischen dem Knotenpunkt mit der Landesstraße 204 und der Bundesstraße 273 an der Potsdamer Straße bis zum Ortseingang Uetz statt. Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich nun auf die Fertigstellung der Zufahrten und die Anbringung der Markierungen. Zudem werden finale Arbeiten an den Schutzplanken durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

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Weitraumige Umleitungen für Autos

Bis zur offiziellen Freigabe am 20. November bleiben sowohl die Paretzer Straße als auch der parallel verlaufende Radweg für alle Nutzer vollständig gesperrt. Der motorisierte Verkehr muss daher weiterhin weiträumig umgeleitet werden. Die vorgesehene Umfahrungsroute führt die Autofahrer über Ketzin im Havelland. Dieser Umweg stellt eine direkte Alternative dar, da die Hauptstrecke zwischen den großen Straßenkreuzungen nicht passierbar ist.

Einschränkungen für den Radverkehr

Auch der nichtmotorisierte Verkehr ist von den Sperrungen betroffen, da der Radweg auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern erneuert wird. Die Betroffenen müssen auf eine alternative Route ausweichen, die durch die Gemeinden Marquardt und Uetz führt. Die Umleitung nutzt dabei den Falkenrehder Weg sowie den Weg parallel zum Havelkanal. Diese Route wurde speziell für Radfahrer ausgewiesen, um die Sicherheit während der Bauarbeiten zu gewährleisten.

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Umfang der Sanierungsmaßnahmen

Der Kern der Baumaßnahme bestand im kompletten Abtragen des alten Belags der Fahrbahn und dem anschließenden Wiederaufbau. Die Paretzer Straße war sanierungsbedürftig, weshalb ein kompletter Neubau des Unterbaus und des Deckbelags erforderlich war. Der Landesbetrieb Straßenwesen stellt klar, dass die Arbeiten ordnungsgemäß voranschreiten und die Terminziele eingehalten werden. Die finale Prüfung der Schutzplanken und Markierungen ist der letzte Schritt vor der Wiedereröffnung.

Kurzfristige Einschränkungen für Nahverkehr

Neben dem Individualverkehr sind auch Einschränkungen im Nahverkehr zu verzeichnen. Die Umleitungen und Sperrungen wirken sich auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus. Nutzer sollten ihre Routen vor der Reise am 20. November und in den Tagen davor prüfen. Mit der Freigabe zum Ende des November wird der reguläre Verkehrsfluss an der Paretzer Straße wiederhergestellt sein.