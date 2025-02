Freigelassene Hamas-Geiseln erhalten Vitaminbehandlung, um Refeeding-Syndrom zu verhindern

Nach ihrer Befreiung wurden drei israelische Staatsbürger medizinisch streng überwacht und mit einem speziellen Vitaminpräparat behandelt, um das lebensbedrohliche Refeeding-Syndrom zu verhindern.

Um gesundheitliche und tödliche Folgen ihrer Gefangenschaft zu vermeiden, mussten die frei gelassenen Hamas-Geiseln ein bestimmtes Vitamin zu sich nehmen. Dieses sollte das gefährliche „ Refeeding-Syndrom “ verhindern. Gemäß Berichten wurden die israelischen Staatsbürger Alexander (Sascha) Trufanov (29), Sagui Dekel-Chen (36) und Iair Horn (46) nach ihrer Befreiung medizinisch streng überwacht.

Die drei Männer erhielten aufgrund ihrer Mangelernährung während der Gefangenschaft eine spezielle Vitaminbehandlung. Diese Maßnahme war laut Berichten der Tageszeitung entscheidend, um gesundheitliche Komplikationen zu verhindern. Nach einer längeren Mangelernährung kann das plötzliche Zuführen von Nahrung zu einem lebensbedrohlichen Stoffwechselversagen führen.Das „Refeeding-Syndrom“ tritt auf, wenn der Körper nach einer langen Hungerperiode plötzlich mit zu viel Nahrung konfrontiert wird. In solchen Phasen passt sich der Körper an einen Energiemangel an und lernt, alternative Quellen zum Überleben zu nutzen, während er gleichzeitig den Stoffwechsel verlangsamt. Diese Stoffwechselreaktion kann zu schweren Herzrhythmusstörungen, Atembeschwerden und Multisystemversagen oder sogar zum Tode führen.Montag, 17.02.2025 | 08:55, wird Thiamin, auch bekannt als Vitamin B1, essenziell für den Kohlenhydratstoffwechsel. Das Vitamin unterstützt die Enzyme, die für die Energiegewinnung aus Glukose verantwortlich sind. Eine Gruppe maskierter Kämpfer der Hamas steht mit drei Geiseln auf der Bühne in Khan Yunis, Gaza, am 15. Februar 2025. Die israelischen Geiseln wurden im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens an das Rote Kreuz übergeben. Die frühzeitige Verabreichung von Thiamin vor Beginn der Nahrungsaufnahme soll den Zusammenbruch der Stoffwechselmechanismen verhindern und ein angemessenes Gleichgewicht des Energie- und Mineralstoffspiegels im Körper aufrecht erhalten. Berichten zufolge überwachen die medizinischen Teams, neben der Aufnahme des Vitamins, dabei eng die Elektrolytspiegel im Körper und erstellen für die Männer ein abgestuftes Ernährungsprotokoll sowie individuell angepasste Menüs.Der Zustand der freigelassenen Männer bestürzt. Einige Angehörige erklärten, dass sie ihre Angehörigen nach der Gefangenschaft kaum wieder erkennen würden. „So sieht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus“, erklärte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog angesichts des Zustands der Geiseln. Die freigelassenen Geiseln erzählten von Hunger und unzureichender medizinischer Versorgung während der Hamas-Gefangenschaft. Dabei soll es laut Berichten der freigelassenen auch zu Misshandlungen gekommen sein.





