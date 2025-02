Freiheit nach 500 Tagen: Israelis Yair Horn und zwei weitere Geiseln aus Hamas-Gewalt befreit

Nach 500 Tagen in der Haft wurden der Israeli Yair Horn und zwei weitere Geiseln aus der Gewalt der Hamas befreit. Die Männer wurden am Samstag in Chan Yunis im Gazastreifen an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben.

Yair Horn (46) verbrachte 500 Tage in den Gefängnissen der Hamas -Terroristen, bevor er am Samstag zusammen mit zwei weiteren Geiseln endlich freigelassen wurde. Die Freilassung der Männer, die in Chan Yunis im Gaza streifen an Vertreter des International en Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden, war tagelang in Gefahr. Vor ihrer Befreiung wurden die Geiseln auf einer provisorischen Bühne vorgeführt und teilweise gezwungen, in ein Mikrofon zu sprechen.

Dekel-Chen und Horn erhielten von ihren Peinigern ein makabres „Abschiedsgeschenk“: eine Sanduhr, die als Botschaft an die Mutter eines weiteren israelischen Gefangenen, Matan Zangauker, gedacht war. Es sollte als Zeichen dienen, dass „die Zeit abläuft“. Yair Horn war am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nir Oz entführt worden, als Hamas-Terroristen den Ort stürmten und jeden vierten Bewohner töteten oder entführten. Yairs jüngerer Bruder, Eitan Horn (38), war zu diesem Zeitpunkt zu Besuch und befindet sich noch immer in der Gewalt der Terroristen. Yair, der im Baugewerbe arbeitet, war in Nir Oz für Partys, Ferienaktivitäten und die örtliche Kneipe zuständig. Laut Medienberichten soll der 46-Jährige auf dem Weg zur Freiheit einen Umweg über das Stadion seines Lieblingsvereins machen wollen.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

HAMAS Geiselnahme Israel Gaza Rot Kreuz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit GewinnenDer S&P 500 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Weiterlesen »

Nach mehr als 500 Tagen: HSV ist wieder Erster – Profis erklären das Polzin-GeheimnisAuf die Konkurrenz wollen sie beim HSV im Moment gar nicht so groß schauen. Am Sonntag lohnte sich dieser Blick dann allerdings schon. Durch die

Weiterlesen »

Santorini: 500 mittelstarke Beben innerhalb von drei TagenSchäden verursachen die Erdstöße bislang kaum, doch sie zehren an den Nerven der Inselbewohner. Jederzeit kann „das Große“ kommen, das Hauptbeben. Jetzt, morgen - oder auch erst in Wochen.

Weiterlesen »

S&P 500 heute kaum bewegt - Lam Research mit größtem Kursgewinn (5.944 Pkt.)Für den S&P 500-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute kaum Bewegung. Das Kursbarometer verliert 0,09 Prozent auf 5.944 Punkte. Für den S&P 500 gibt es zur Stunde keine klare Richtung. Der S&P

Weiterlesen »

Trading Idee: S&P 500 zieht kräftig hochDer SP500 konnte nach den US-Verbraucherpreisdaten für Dezember am Vortag stark hochlaufen und im Tageshoch 5.960 Punkte erreichen. Am heutigen Donnerstag kann der SP500 die Vortagesgewinne weitgehend verteidigen. Damit deutet sich weitere Stärke und ein weiterer Hochlauf an.

Weiterlesen »

Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 aktuellDer S&P 500 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Weiterlesen »