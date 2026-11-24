Die taz verlost 2x2 Freikarten für das queere Filmerbe-Festival „Als QUEER schwarz-weiß war“ vom 26. bis 29.November 2026 im Potsdamer Filmmuseum.

Die taz verlost 2x2 Freikarten für das queere Filmerbe-Festival „Als QUEER schwarz-weiß war“ vom 26. bis 29. November 2026 im Potsdamer Filmmuseum. | Nicht erst in jüngerer Zeit wurde das Kino ein Ort für progressive und queere Themen.

Crossdressing und ein anarchisches Spiel mit Genderrollen und sexuellen Identitäten begleiten die Filmgeschichte von Anbeginn. Die Stummfilme der 1910er und frühen 1920er Jahre mit tabubrechenden Auftritten von Stars wie Asta Nielsen sind reich an auf- und erregenden Filmstoffen und -bildern. Ihre Präsenz auf der Leinwand schuf Sichtbarkeit für andere Formen des Begehrens und bleibt auch für spätere Generationen queerer Filmemacher*innen einflussreich.

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Die dritte Auflage des Filmerbe-Festivals „als QUEER schwarz-weiß war“ geht weiter in der Geschichte und betrachten die Zeit des Nationalsozialismus und der 1950er Jahre. Filme aus dieser Zeit waren oft selbst Mittel zur Delegitimation queerer Menschen. Spätere Spiel- und Dokumentarfilme erzählen wiederum die Geschichten queerer Menschen und gehören zur heutigen Erinnerungskultur. Geprägt wird das Festival durch Einführungsvorträge und musikalisch-performative Begleitprogramme, die die Filmauswahl mit historischen Kontexten versorgen und die Brücke in die Gegenwart schlagen.

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Teil des Porgramms 2026 sind u. a. Veit Harlans „Anders als Du und ich“ , Géza von Radvanyis „Mädchen in Uniform“ , Kurt Hoffmanns „Fanfaren der Liebe“ und Rosa von Praunheims Doku „Männer, Helden, schwule Nazis“ .

■ 18 Uhr: „Fanfaren der Liebe“ | R: Kurt Hoffmann, D: Dieter Borsche, Inge Egger, Grethe Weiser, BRD 1951, 91' Vorfilm: „Eine moderne Jungfrau von Orléans“ | R: Max Skladanowsky, D 1914, 15', musikalische Begleitung an der Welte-Kinoorgel durch Peer Kleinschmidt■ 17 Uhr: „Anders als Du und ich “ | R: Veit Harlan, D: Paula Wessely, Paul Dahlke, Hans Nielsen, BRD 1957, 91'Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt kennenlernen.