Francesco Schettino verlässt das Gefängnis Rebibbia in Rom. Der Kapitän der Costa Concordia muss Auflagen erfüllen, obwohl er auf Bewährung frei kommt.

Francesco Schettino hat das Gefängnis Rebibbia in Rom verlassen und damit nach mehr als neun Jahren Haft auf freien Fuß gesetzt. Der 66-jährige Kapitän, dessen Name untrennbar mit der Seeschiffskatastrophe der Costa Concordia verbunden ist, hatte den Rest seiner 16-jährigen und einen Monat langen Gefängnisstrafe unter strengen Auflagen im Außenbereich zu verbüßen. Das zuständige Gericht in Rom hatte diese Entscheidung getroffen, da Schettino das Programm zur Resozialisierung erfolgreich absolviert hat. Seine Anwältin Francesca Carnicelli bestätigte gegenüber italienischen Medien wie den QN-Zeitungen, dass die Einschätzung des Gefängnispersonals durchweg positiv ausgefallen sei.

Katastrophe vor der Insel Giglio 2012

Die Tragödie ereignete sich am Abend des 13. Januar 2012 vor der Küste der italienischen Insel Giglio. Die Costa Concordia, ein Schiff der Reederei Costa Crociere, befand sich mit mehr als 4200 Menschen an Bord auf ihrer Fahrt. Francesco Schettino steuerte das Kreuzfahrtschiff bewusst viel zu nah an die felsige Küste. Wie sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen herausstellte, war der Grund für diese riskante Annäherung an das Land, eine Frau beeindrucken zu wollen. Das Manöver endete katastrophal, als die Costa Concordia gegen die Felsen der Scole krachte.

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Der Zusammenstoß riss ein 35 Meter langes Loch in den Rumpf des Schiffes, das daraufhin kenterte. Während das Schiff sank und noch zahlreiche Passagiere auf ihre Rettung warteten, verließ Francesco Schettino bereits als einer der Ersten das sinkende Schiff. Diese Flucht vor den eigenen Verantwortungen führte dazu, dass er zum Gesicht einer der schlimmsten Schiffskatastrophen Europas wurde. Italienische Medien und die Öffentlichkeit verspotteten ihn umgehend als Kapitän Feigling. Bei der Katastrophe kamen insgesamt 32 Menschen ums Leben, darunter auch zwölf deutsche Staatsbürger.

Rechtliche Konsequenzen und Haftstrafe

Im Mai 2017 hatte Francesco Schettino einen Teil seiner Haftstrafe von 16 Jahren und einem Monat im Gefängnis Rebibbia in Rom angetreten. Die hohe Strafe war die Konsequenz für sein Fehlverhalten als Schiffsführer und seine Pflichtverletzung während der Notlage. Das Gericht hatte damals festgestellt, dass er durch seine riskante Fahrweise und sein Verhalten nach dem Aufprall Leben riskiert und gefährdet hatte. Die lange Gefängnisstrafe spiegelte die Schwere des Vergehens wider, da es sich nicht nur um einen technischen Fehler, sondern um eine grobe Fahrlässigkeit handelte, die dem Schiffsführer persönlich angelastet wurde.

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Die Entscheidung, Francesco Schettino nun freizulassen, bedeutete jedoch nicht, dass seine Strafe erlassen ist. Im Gegenteil: Er muss weiterhin die strengen Auflagen eines Bewährungsvollzugs beachten. Sein Freigang ist an Bedingungen geknüpft, die sicherstellen sollen, dass er sich innerhalb der legalen und sozialen Normen bewegt. Verstößt er gegen diese Anweisungen, ist mit der sofortigen Rückkehr in das Gefängnis Rebibbia zu rechnen, wo er den verbleibenden Rest seiner 16-jährigen und einen Monat umfassenden Freiheitsstrafe im geschlossenen Vollzug absitzen müsste.

Neue Herausforderungen nach der Haft

Nach dem Verlassen des Gefängnisses Rebibbia am Freitagabend kurz vor 20 Uhr beginnt für Francesco Schettino die Phase der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Er ist verpflichtet, an einem spezifischen Programm zur Resozialisierung teilzunehmen, das ihm helfen soll, sich wieder in den sozialen und beruflichen Alltag zu integrieren. Diese Maßnahme soll verhindern, dass er in alte Muster zurückfällt und die Auflagen erneut verletzt. Die positive Beurteilung durch die Mitarbeiter des Gefängnisses war die entscheidende Voraussetzung dafür, dass das Gericht die alternative Vollzugsform genehmigte.

Francesco Schettino wird seine Zeit in der Freiheit nun unter Beobachtung der Justiz verbringen. Trotz des schlechten Rufs, den ihm die Medien als Kapitän Feigling eingeprägt haben, versucht seine Anwältin Francesca Carnicelli, die positive Entwicklung in der Haft hervorzuheben. Sie betonte, dass alle Voraussetzungen für den bewährungsgerechten Vollzug erfüllt seien. Die öffentliche Meinung bleibt jedoch gespalten, da die Erinnerung an die Katastrophe der Costa Concordia mit 32 Toten und dem Anblick des sinkenden Schiffes vor der Insel Giglio bis heute in den Köpfen der Menschen präsent ist.

Langfristige Auswirkungen der Schiffskatastrophe

Die Seerettungskatastrophe der Costa Concordia hatte weitreichende Folgen für die Schifffahrtsindustrie und die Reederei Costa Crociere. Der Vorfall führte zu verschärften Sicherheitsvorschriften und einem Umdenken im Umgang mit der Sicherheit von Passagieren auf Kreuzfahrtschiffen. Die Anzahl der Passagiere, die sich an Bord befanden, überstieg 4200 Menschen, was die Evakuierung zusätzlich erschwerte. Die Felsen der Scole, gegen die das Schiff rammte, sind bis heute ein Ort des Gedenkens an die 32 Opfer.

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Francesco Schettino bleibt als eine der polarisierendsten Figuren der jüngeren italienischen Geschichte in Erinnerung. Sein Weg vom gefeierten Kapitän zum inhaftierten Sträfling und nun zum Bewährungstäter zeigt die Härte des italienischen Justizsystems bei grober Fahrlässigkeit mit tödlichen Folgen. Auch wenn er das Gefängnis Rebibbia verlassen hat, wird sein Name untrennbar mit der Nacht des 13. Januar 2012 verbunden bleiben. Die Auflagen, die ihn nun begleiten, sollen sicherstellen, dass er aus seiner Vergangenheit lernt, auch wenn die gesellschaftliche Ächtung durch die Medienberichterstattung als Kapitän Feigling lange anhalten wird.