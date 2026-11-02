Freilassung von Marius Borg Høynoib nach neun Monaten Untersuchungshaft

Das Osloer Amtsgericht hat Marius Borg Høynoib nach neun Monaten Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft kritisiert die Entscheidung scharf.

Das Osloer Amtsgericht hat am Montag Nachmittag entschieden, den 29-jährigen Marius Borg Høynoib aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Damit endet eine zermürbende Phase von neun Monaten für den Sohn von Königin Mette-Marit. Die Gerichtsentscheidung steht im direkten Widerspruch zu den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die eine weitere vierwöchige Haft angeordnet hatte. Die Freilassung markiert das Ende der isolierenden Maßnahmen auf dem königlichen Anwesen Skaugum.

Gerichtsurteil bricht mit Staatsanwaltschaft

Die Verteidigung von Marius Borg Høynoib bestand aus den Anwälten Alexander Greaker und Daniel Storrvik. Beide Juristen vertraten konsequent die Position, dass die Haftgründe nicht mehr bestehen und die Freilassung erfolgen muss. Das Gericht folgte dieser Argumentation und ignorierte damit die gegenteilige Meinung der Anklage. Eine ungewöhnlich umfangreiche Anhörung diente als Grundlage für die Entscheidung. Daran beteiligten sich unter anderem ein Vertreter der Bewährungshilfe sowie ein Psychiater.

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Während der Verhandlung wurden die psychologischen Folgen der monatelangen elektronischen Fußfessel thematisiert. Teile der Anhörung wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt, um die Privatsphäre zu wahren. Der Anwalt Daniel Storrvik betonte anschließend vor den Medien, dass die Isolation für seinen Mandanten extrem schwer zu ertragen gewesen sei. Er wies darauf hin, dass Høynoib in der Vergangenheit bewiesen habe, dass er in der Lage ist, Drogen und neue Straftaten fernzubleiben.

Konträre Bewertungen durch Anwälte und Behörden

Die Staatsanwaltschaft bewertete die Situation nach eigenen Angaben völlig anders als das Gericht. Staatsanwältin Oda Karterud legte dar, dass es in der jüngeren Vergangenheit Vorfälle gegeben habe, die gegen eine Freilassung sprächen. Sie erklärte gegenüber der Zeitung Aftenposten, dass die Umstände der letzten Zeit darauf hindeuten, dass Høynoib noch nicht bereit für die Freiheit sei. Die Zeit dafür sei noch nicht reif, argumentierte sie im Nachgang des Urteils.

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Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft die Fortsetzung der Untersuchungshaft mit der Gefahr weiterer Straftaten begründet. Die Polizei hatte zuvor ebenfalls keine Freilassung empfohlen. Dennoch sah das Gericht keine ausreichenden Gründe, die Haft fortzusetzen. Verteidiger Storrvik verwies darauf, dass Verstöße gegen die Bedingungen der Untersuchungshaft nicht gemeldet worden seien. Diese Fakten bildeten eine starke Basis für das Freispruchsvotum der Richter in Oslo.

Ablauf der Haft und Bedingungen auf Skaugum

Seit seiner Festnahme am 1. Februar verbrachte Marius Borg Høynoib zunächst Zeit im Gefängnis. Ab Juli erfolgte der Wechsel zu einem Hausarrest auf dem Anwesen Skaugum, verbunden mit einer elektronischen Fußfessel. Das Betreten des Grundstücks durfte er nur mit expliziter Genehmigung verlassen. Besuche bei seiner Mutter, Königin Mette-Marit, im Haupthaus waren täglich auf drei Stunden begrenzt. Diese strengen Auflagen prägten den Alltag des 29-Jährigen über neun Monate hinweg.

Die öffentliche Aufmerksamkeit auf das königliche Familienmitglied war während dieser Zeit enorm. Die Einschränkungen galten trotz der bestehenden rechtlichen Unsicherheit im Hintergrundverfahren. Høynoib hat keine ordentliche Berufsausbildung und gehört nicht zur norwegischen Thronfolge. Dennoch zog die Untersuchungshaft massive Auswirkungen auf seine sozialen und beruflichen Perspektiven. Die Zeit unter der Fußfessel gilt nun als abgeschlossen.

Zukünftige Schritte und rechtlicher Hintergrund

Marius Borg Høynoib plant nun, sich verstärkt auf die Jobsuche zu konzentrieren. Bisher scheiterten Bemühungen laut seinem Anwalt an fehlendem Führerschein und schlechten Verkehrsverbindungen. Menschen aus seinem persönlichen Umfeld sollen ihn dabei unterstützen, eine Beschäftigung zu finden. Die große öffentliche Aufmerksamkeit stellt zudem eine Hürde dar, die nun bewältigt werden muss.

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Juristisch ist der Fall um den Sohn der Königin jedoch noch nicht beigelegt. Im Juni wurde Høynoib zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Verurteilung umfasst unter anderem zwei Vergewaltigungen und Misshandlungen seiner Ex-Freundin Nora Haukland. Er hat zentrale Teile dieses Urteils angefochten. Die Berufungsverhandlung ist für den 9. Februar 2027 angesetzt. Für die angefochtenen, noch nicht rechtskräftigen Vorwürfe gilt weiterhin die gesetzliche Unschuldsvermutung.